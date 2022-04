Harry e Meghan Markle in Olanda ed è un altro colpo per la regina Elisabetta

Sembra che Harry e Meghan Markle si stiano preparando per un viaggio in Olanda ed è una notizia che lascia gli inglesi perplessi. Harry e Meghan tornano in Europa dopo l’assenza alla messa in commemorazione del principe Filippo? La regina Elisabetta attende con ansia che il nipote e sua moglie le portino la piccola che non ha mai visto, la nipotina che porta il suo nome, la piccola Lillibet. Sarà un fine settimana speciale per i duchi di Sussex, pochi giorni in Olanda per salire sul palco degli Invictus Games. Sembra che Harry e Meghan saranno seguiti da una troupe televisiva, che già ci siano tutti gli accordi. Come sempre niente di ufficiale ma sembra che tutto sia per lanciare il loro progetto Archewell. E’ il Mirror a parlarne, certo che l’ex attrice sarà al fianco del principe d’Inghilterra, questa volta si muove anche lei dalla California.

Harry e Meghan in Europa ma non dalla royal family?

Se così fosse sarebbe davvero l’ennesimo schiaffo alla regina Elisabetta, in base a quanto riportano i tabloid inglesi sarebbe davvero un altro dolore per la sovrana inglese. I duchi di Sussex hanno evitato la celebrazione in ricordo del nonno adducendo ragioni di sicurezza. Per il viaggio nei Paesi Bassi è diverso? Per partecipare agli Invictus Games è diverso? Per Harry è sempre stato un evento importante, oggi con il progetto che condivide con sua moglie lo è ancora di più.

Sempre in base a quanto anticipa il Mirror Meghan Markle non sarà solo accanto ad Harry per la manifestazione sportiva ma salirà anche sul palco. Si tratta del primo viaggio ufficiale fuori dagli Stati Uniti da quando Harry ha detto addio alla famiglia reale.

Il viaggio inizierà venerdì, prenderanno il volo lasciando la villa di Montecito. Al matrimonio di Brooklyn Beckham non sono andati, semplicemente sembra non fossero nella lista degli invitati.