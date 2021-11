Harry e Meghan Markle tornano sul red carpet, lei bellissima in rosso

Harry e Meghan Markle sono apparsi di nuovo insieme sul red carpet, sono tornati in coppia a New York in occasione del gala Salute to Freedom in onore dei veterani di guerra. Bellissimi, sereni, come sempre sorridenti, mano nella mano all’Intrepid Museum. Il loro ingresso non è passato inosservato, anche perché Meghan Markle ha scelto di indossare un abito rosso, un vestito di Carolina Herrera. Sul petto di entrambi il papavero rosso in memoria dei caduti. Il principe Harry d’Inghilterra ha prestato servizio militare per 10 anni, era capitano, ha partecipato a due missioni in Afghanistan: “La mia esperienza nell’esercito mi ha reso quello che sono oggi” ha confidato aggiungendo che sarà sempre grato per le persone che ha avuto modo di servire nel mondo ma che ciò che si vede in guerra lo non augura a nessuno. Immagini ed emozioni che non riuscirà mai a dimenticare.

Meghan Markle: “Sarò sempre fiera di Harry”

E’ la risposta di Meghan alla domanda rivolta da una giornalista durante la serata. E il suo Harry non aveva solo il papavero sul petto ma anche quattro medaglie e al collo la croce da Cavaliere Comandante del Royal Victorian Order. Ha spiegato che ha creato gli Invictus Games, ovvero i giochi per i reduci di guerra, per onorare chi ha dato tanto e “per dimostrare che gli uomini e le donne che hanno subito infortuni in servizio, così come le loro famiglie, sono le persone più forti del mondo”.

Harry e Meghan sono più uniti che mai, nemmeno l’ombra della crisi che in tanti avevano previsto. I loro gesti, i loro look pieni di rimandi simbolici. La scelta del colore rosso, la loro apparizione alla serata di gala di New York, un vero trionfo.

Come non dedicare un attimo all’abito scelto dalla moglie di Harry. Disegnato da Wes Gordon per la prossima collezione, lo scollo a V del corpetto, la gonna dallo spacco centrale lo strascico vaporoso, le scarpe a stiletto sempre in rosso di Giuseppe Zanotti, brand italiano. I capelli raccolti in un elegante chignon alto e ben tirato. Gli orecchini Maison Birks, tra i suoi preferiti; il bracciale al polso è di Cartier. Perfetto anche il make up dal rossetto nude all’ombretto effetto cat-eye.

