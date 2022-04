Stefano Tacconi ricoverato in ospedale ad Alessandria: condizioni gravi, le ultime

Tutta Italia fa il tifo per Stefano Tacconi, dopo la notizia sulle sue condizioni di salute che sembrano essere preoccupanti, sono centinaia i messaggi di incoraggiamento che arrivano sui social per l’ex campione della Juventus. Inviti a non mollare, preghiere, messaggi di stima e affetto. Secondo quanto si apprende e secondo quelle che sono le prime indiscrezioni trapelate, Stefano Tacconi, 64 anni sarebbe ricoverato in ospedale. L’ex portiere della Juventus, dove ha militato dal 1983 al 1992, e della Nazionale è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia all’Ospedale di Alessandria dopo aver accusato un malore in mattinata ad Asti. Trasportato subito al pronto soccorso di Asti, dove ieri sera aveva partecipato all’evento nell’ambito della ‘Giornata della figurine’, è stato poi trasferito ad Alessandria. Le sue condizioni sarebbero serie. Centinaia i messaggi anche sotto una delle ultime foto che Tacconi ha postato sui social, messaggi di incoraggiamento: “non mollare” gli scrivono i suoi tifosi e tutte le persone che tifano, anche in questo caso, per lui, affinchè superi anche questo ostacolo che la vita ha messo sul suo percorso.

A breve, dovrebbe essere diramato il primo bollettino medico con le ultime notizie sulle condizioni del calciatore.

Stefano Tacconi ultime notizie: l’ex portiere della Juve in gravi condizioni

La notizia delle cattive condizioni di salute è improvvisa: si sarebbe sentito male questa mattina ad Asti, dove era ospite delle “Giornate delle Figurine”. Tacconi, 64 anni, negli ultimi tempi aveva lanciato con il figlio Andrea una linea di abiti sportivi ed aveva aperto due ristoranti, uno ad Agropoli e uno in Ungheria. Prima della pandemia aveva anche espresso in tv la volontà di trasferirsi per lavoro in Cina, discutendo anche pubblicate con sua moglie.