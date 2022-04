Padroneggiare la tua fotografia di ritratto : 8 suggerimenti per farlo nel modo giusto

Uno fra i settori più gettonati della fotografia è quello della foto ritratto, dove spesso togli sfondo per creare degli effetti più artistici, azione che oggi possiamo fare senza troppe difficoltà, soprattutto in fase di editing fotografico, con differenti piattaforme disponibili online.

Ci sono comunque dei trucchi che possono rendere la fotografia di ritratto più impattante e corretta nel suo svolgimento, in modo che sia l’artista che chi viene ritratto possa essere soddisfatto. Per il fotografo infatti, le fotografie di questo genere possono essere un importante biglietto da visita, come anche per chi posa, che magari le deve usare per provini importanti. Vediamo 8 suggerimenti che renderanno i tuoi ritratti dei piccoli o grandi capolavori al pari dei più grandi capolavori dei fotografi famosi che con i loro scatti, hanno reso delle fotografie delle vere e proprie opere d’arte.

01. L’effetto di alcuni momenti della giornata: la luce

Fra le varie tipologie di luce, da tenere in considerazione, una che ha degli effetti molto particolari è la luce dorata del tramonto di taglio, che riesce a dare un buon effetto di dinamicità e volume. Altrettanto unica è la luce che si viene a creare dopo la pioggia, in cui si hanno degli effetti anche di riflesso particolari grazie proprio alla presenza ancora di acqua nell’aria stessa.

02. Elaborare lo sfondo

Un ritratto non deve essere per forza nell’ambiente in cui lo si sta fotografando, potresti fare un ritratto su uno sfondo bianco o verde per poi rimuoverlo e inserire lo sfondo che preferirai con un lavoro di foto editing. L’elaborazione dello scatto ti permette di trasportare il soggetto in qualunque tipologia di contesto e paesaggio tu voglia, creando quindi anche degli effetti speciali o uno sfondo astratto, che renda l’insieme ancora più artistico. In linea di massima in un ritratto, più è semplice lo sfondo è più questo sarà impattante: questa è una regola che molti fotografi tengono a mente.

Foto di JC Romero da Pexels

03. Attenzione ai piani

La cura del piano fotografico sul ritratto è essenziale. Puoi usare:

Il primo piano per cui viene messo in risalto il viso o un parziale di questo stesso.





Puoi decide di fare un piano americano, per cui indicativamente il taglio avverrà da sotto il seno a metà busto. Il suggerimento è quello di non tagliare visivamente il braccio all’altezza del gomito, perché dà un’impressione negativa all’insieme dell’immagine. Preferisci, se non vuoi prendere tutto il braccio, tagliarlo a metà della parte superiore o inferiore.





Puoi ancora optare per un ritratto a figura intera in cui non tagliare i piedi o le gambe all’altezza delle ginocchia. L’effetto è decisamente poco gradevole e professionale.

04. Indicazioni precise al tuo soggetto

Come capita anche nei migliori servizi di moda, tu sei il fotografo e hai in mente quella che sarà la fotografia finale e che cosa deve esprimere e comunicare. Per questo motivo guida il soggetto a una posa o espressione, che riesca a dare il messaggio che esattamente tu vuoi trasmettere con il tuo ritratto. Per aumentare l’effetto di questo, sicuramente ti serviranno le luci e la cura dell’angolazione delle stesse.

05. Non solo bellezza ma espressività

Il ritratto coglie una espressione o comunica un sentimento: non deve solo rappresentare il fascino o la bellezza di chi stai fotografando, ma la sua intensità, un aspetto della sua personalità e la capacità di comunicare. Solo così si può creare empatia tra il ritratto stesso e chi lo vedrà, facendo un salto di livello rispetto alla mera rappresentazione fotografica di una persona davanti all’obiettivo.

Foto di Arianna Jadé da Pexels

06. Cogli l’istante

Prima di scattare a raffica una serie di scatti, osserva il soggetto che stai fotografando. Tenta di cogliere l’attimo giusto che mette insieme tutti gli elementi che abbiamo visto, per poter scattare. Alcuni fotografi sono dell’opinione che il giusto ritratto sia il risultato di numerose prove. I grandi fotografi però sono anche buoni osservatori. Per questo motivo prima di premere il tasto e di scattare, tentano di cogliere l’attimo che meglio immortala quello che esattamente vogliono comunicare. Questo richiede pazienza e spirito di osservazione. La foto di ritratto è molto diversa dalla fototessera ed è unica nel suo genere.

07. La persona al centro di tutto

Anche se sono introdotti altri elementi nella nostra foto di ritratto quale una cornice naturale, degli alberi o dei colori, dobbiamo ricordarci che il soggetto è sempre l’elemento principale. Si può scegliere di avere una posizione non del tutto centrale, se si vogliono degli effetti particolari, ma indicativamente deve essere comunque colui che occupa la gran parte della porzione della foto. Il soggetto è quello che è colpito maggiormente dalla luce o addirittura isolato dallo sfondo con un effetto sfuocato.

08. Il particolare conta

Alcuni ritratti risultano essere espressivi perché il fotografo scegliere di non focalizzarsi sull’intero volto che ha di fronte, ma su un suo particolare: questo riesce a comunicare in maniera così impattante da rendere la foto un successo. Questo può essere uno dei migliori espedienti da tenere in considerazione, quando si fa una foto ritratto.

Ogni foto ritratto deve essere studiata in base alla persona che abbiamo di fronte e sarà sempre un prodotto unico, per questo copiare non è mai una bella idea, ma è preferibile cogliere l’essenza di chi abbiamo davanti all’obiettivo. Lasciarsi ispirare dalle grandi opere va bene, ma mai copiare dal lavoro degli altri, renderebbe il vostro, solo una brutta copia mal riuscita.