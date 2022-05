La risposta perfetta di Luca Argentero a chi gli augura di essere picchiato

Su Twitter è andata in scena la triste realtà di un utente che ha meritato la risposta di Luca Argentero; ovviamente l’ha meritata nel senso più negativo possibile. L’attore non ha perso tempo e ha commentato, ha fatto bene, non si sa se l’hater in questione avrà capito la lezione ma di certo qualcun altro prenderà come buon esempio Luca Argentero e non dal solito personaggio che scrive sui social perché non ha altro da fare nella vita. Luca Argentero non può piacere a tutti, questo è normale, da qui ad essere violenti con le parole, ad istigare, a scrivere odio è ben altro. Abbiamo ammirato Luca in tanti ruoli, lui ha la capacità di trasformarsi ogni volta, di entrare del tutto nel personaggio, di far dimenticare ogni volta il ruolo precedente. Doc è uno dei suoi grandi successi ma non tutti sopportano le capacità degli altri.

Su Twitter il botta e risposta tra un odiatore e Luca Argentero

“Il giorno che Luca Argentero verrà scoppiato di mazzate sarà comunque troppo tardi” questo il commento di chi non ha altro da fare, di chi addirittura desidera che l’attore sia vittima di violenza.

Luca l’ha letto e ha commentato nel modo migliore: “Come sei maschio, sono tutta un fremito” e tutti l’abbiamo fatto un sorrisino leggendo la risposta di Argentero. Chissà se l’hater di turno avrà capito cosa c’è dietro le parole dell’artista. Intanto, per l’attore tantissimi i consensi di chi ha ovviamente apprezzato le sue parole e ha apprezzato anche il tempo che ha perso per rispondere.

Spesso i vip fanno finta di non leggere i commenti come questi, magari li cancellano ma non dicono nulla. E’ un errore perché vanno ripagati come ha fatto Luca Argentero. Cristina Marino non può che essere sempre più orgogliosa dell’uomo che ha sposato, del papà della bellissima Nina Speranza.