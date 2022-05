Shevchenko incontra e abbraccia Zelensky a Kiev

Andriy Shevchenko ha condiviso sul suo profilo Instagram le foto e il video del suo incontro con il presidente dell’Ucraina. L’ex attaccante del Milano ha incontrato Zelensky dopo un viaggio da Londra Kiev ed è felice di essere nel suo Paese perché consapevole che tutti possono contribuire per giungere alla pace. Shevchenko ha ringraziato il presidente ucraino ma anche chi ha seguito l’incontro e ha invitato a tutti a contribuire per la libertà e la vittoria. A Verissimo l’ex calciatore aveva già confidato il suo stato d’animo per il dramma che sta vivendo l’Ucraina, anche lui come tutti non avrebbe mai immaginato una guerra del genere. “Come si fa a vivere quando ogni giorno muoiono bambini e civili sotto gli attacchi dei missili nemici” ed è con questo tormento che Shevchenko è partito chiedendo un incontro a Zelensky.

Shevchenko incontra Zelensky

“Per incontrarlo personalmente ho superato il viaggio da Londra a Kiev e sono più felice che mai di essere qui a casa – ha scritto nel suo post l’ex Pallone d’oro – Rappresento l’Ucraina nella sfera calcistica internazionale da molti anni ma oggi che il mio Paes soffre per la guerra la mia priorità non è più il calcio ma aiutare l’Ucraina”.

Poi il grazie al presidente e la richiesta rivolta a tutti: “Ringrazio il presidente dell’Ucraina per la fiducia e per questo grande onore. E grazie anche a ognuno di voi per il vostro coinvolgimento! Vi invito a contribuire alla vittoria dell’Ucraina, alla vittoria della libertà e alla vittoria di un mondo libero”.

L’ex calciatore ucraino spera che anche altri seguano il suo esempio. Sempre a Verissimo nella puntata del 7 maggio aveva risposto alla domanda sul possibile intervento di Papa Francesco: “Sicuramente la visita del Pontefice in Ucraina sarebbe molto utile ma in questo momento il miglior aiuto consiste nel cercare di dare una possibilità per difenderci e accogliere i rifugiati, soprattutto donne e bambini”.