Lillibet: la figlia di Harry e Meghan festeggia il compleanno, assenti gli zii William e Kate

Oggi è il compleanno di Lillibet, la figlia di Harry e Meghan Markle compie un anno, la piccola festeggia il compleanno durante il Giubileo. Per la piccola una vera pioggia di auguri dalla famiglia reale ad iniziare da William e Kate Middleton, ovviamente anche la regina Elisabetta e il principe Carlo hanno fatto gli auguri alla nipotina ma con messaggi molto simili: “Buon compleanno a Lillibet che oggi compie un anno”. La piccola Lillibet è nata il 4 giugno del 2021 al Santa Barbara Cottage Hospital in California e porta come primo nome lo storico nomignolo della regina Elisabetta, il suo secondo nome è Diana, in onore della principessa, mamma di Harry e William, scomparsa nel tragico incidente nel 1997 a Parigi.

Prima festa di compleanno per la figlia di Harry e Meghan Markle



Il Daily Mail riporta che i duchi di Sussex hanno organizzato per il primo compleanno della figlia una piccola festa a Frogmore Cottage, proprio oggi pomeriggio. Harry e Meghan sono tornati a Londra per il Giubileo e la regina ha incontrato la sua pronipote per la prima volta, tra loro un incontro privato a Windsor. Anche la regina sarà presente alla festa di compleanno, sembra che invece mancheranno William e Kate. Sembra che saranno assenti giustificati perché i duchi di Cambridge sabato sono attesi al Castello di Cardiff in Galles per una visita ufficiale prevista da tempo perché inserita negli impegni reali legati al Giubileo di Platino della sovrana inglese.

Quindi niente festa di compleanno per gli zii di Lillibet Diana che invece incontreranno artisti e membri dello staff coinvolti in un concerto. Dicono che William e Kate non hanno ancora avuto modo di incontrare, di conoscere la nipotina, ma di certo nei prossimi giorni avranno altre occasioni, lo sperano gli inglesi.