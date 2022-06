L’estetista cinica sconvolta per le condizioni della madre dopo l’ospedale

Cristina Fogazzi, l’estetista cinica, sta male, il suo sfogo sui social è così vero che molti non lo seguiranno, non lo vedranno fino in fondo e lei lo sa bene. Farà poche visualizzazioni ma ha bisogno di sfogarsi. Sua madre aveva già dei seri problemi, una situazione che la rendeva già molto fragile ma adesso tutto è peggiorato. Cristina Fogazzi, che tutti conoscono come l’estetista cinica, è sempre molto schietta, lo è anche questa volta che, mentre ammette che ha problemi con la menopausa, sta combattendo anche con la malattia della madre, ma ce l’ha soprattutto per l’attuale situazione dopo il ricovero in ospedale. La madre della Fogazzi è uscita dall’ospedale, dimessa non è più lei, è invecchiata di 10 anni, non è più in gradiodi fare tante cose.

Cristian Fogazzi lo sfogo sui social per le condizioni della madre

“Ho ricoverato una donna che camminava e che faceva la pipì e mi hanno restituito una donna che non sta in piedi, che ha il catetere e che tutto il giorno ripete ‘mamma mia mamma mia’” sua madre sembra invecchiata di dieci anni. Le hanno spiegato che è una condizione in parte normale, che un anziano che già ha dei seri problemi dopo un ricovero in ospedale subisce un trauma che va piano piano superato ma per lei è assurdo. Non accetta questa situazione e sa anche di essere molto fortunata perché da tempo accanto a sua madre ci sono una badante e una infermiera ma pensa a che non può permettersi tutto questo. Aveva chiesto che facessero attenzione. “La situazione di mia mamma dopo il ricovero sembra che sia normale avere una situazione di delirio, in più mia mamma ha una terapia psichiatrica importante che ci siamo raccomandati in ospedale non stravolgessero, l’hanno invece stravolta…”.

Si sente a disagio Cristina Fogazzi, perché ne parla sui social, perché quando apre Instagram vede solo splendide ragazze che parlano di ben altro, perché sui social ci sono i giovanissimi che non comprenderanno le sue parole ma per lei era imporante dire tutto.