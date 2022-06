E’ dolcissima Eva Henger di nuovo in piedi con la sua piccola Jennifer accanto

“L’evoluzione di questo percorso la vediamo tutta negli occhi di Eva e nella sua serenità” ha detto il dottor Lorenzetti nella diretta di Pomeriggio 5 del 9 giugno 2022. Eva Henger torna a parlare con il pubblico di Canale 5 e lo fa in diretta con Barbara d’Urso. E’ ancora in clinica, il percorso verso la guarigione, dopo l’incidente di un mese fa, è ancora lungo ma Eva sta meglio e oggi, ha anche mostrato, che finalmente, può scendere dal letto. Non ce la fa ancora a camminare da sola, muove a stenti qualche passettino ma, come ha ricordato il professore, fino a un paio di settimane fa, questi progressi erano persino impensabili. Eva invece, con la sua grande forza di animo e di spirito, ha tirato fuori la grinta giusta anche perchè dovrà presto tornare a casa dove sua figlia Cicci l’aspetta. Oggi Jennifer era in clinica con Eva, a farle compagnia e ha spiegato che a casa con i nonni, si sta benissimo si, ma che le mancano tanto la mamma e papà.

Eva Henger primi passi dopo il drammatico incidente

Circa un mese fa la Henger e suo marito, Massimiliano Caroletti, sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente nel quale hanno perso la vita due persone. L’attrice sta affrontando anche un duro percorso psicologico, che le permetterà di rasserenarsi, perchè come ha raccontato più volte, non riesce a smettere di pensare al fatto che due persone, abbiano perso drammaticamente la vita.

“Oggi Eva è un’altra persona rispetto a quanto è arrivata qui e questo ci riempie di gioia, il grosso è stato fatto” ha detto il dottor Lorenzetti che ha anche ringraziato tutte l’equipe medica che si è presa cura della Henger in queste settimane. “Avrà bisogno di tempo, dovrà fare ancora molta altra fisioterapia ma siamo sulla strada giusta” ha concluso il dottore. Eva poi ha mosso qualche passettino in diretta.