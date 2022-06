William e Kate Middleton traslocano e la nuova casa è molto modesta

William e Kate Middleton hanno traslocato, la loro nuova casa è ben diversa, più piccola, molto più modesta ma la scelta è per stare accanto alla regina Elisabetta e non solo. I duchi di Cambridge hanno trovato la casa che cercavano, il desiderio era un luogo che non fosse appariscente, che non avesse bisogno di ristrutturazioni né di costi aggiuntivi per la sicurezza. La coppia reale inglese ha fatto ancora una volta centro, anche nel cuore dei sudditi. William e Kate non vogliono pesare sui contribuenti ma stare il più vicino possibile alla regina Elisabetta. Inoltre, era necessario anche che la nuova dimora fosse vicina alle scuole che a settembre dovranno frequentare i figli. Richieste che hanno trovato nell’Adelaide Cottage a Windsor, dove si stanno per trasferire.

William e Kate Middleton nella nuova casa a 10 minuti a piedi dalla regina

Il desiderio è quello di normalità, cosa sui cui hanno sempre puntato ma entro certi limiti. Adesso William e Kate Middleton vanno oltre. Niente dimore sfarzose ma la comodità di un cottage perfetto per la loro famiglia: a pochi passi dalla Cappella di San Giorgio e dal Castello di Windsor nel Berkshire. Quindi saranno davvero a pochi minuti dalla nonna, la sovrana inglese che ha bisogno di avere accanto i suoi cari, perché si ritrova sempre più spesso sola con il suo staff. Di certo la presenza dei nipoti e dei bisnipoti la renderà felice. Ha 96 anni, non ha più suo marito accanto né alcuni dei suoi migliori amici, inoltre di recente ha sofferto di problemi di mobilità.

Quattro camere da letto sono sufficienti e inoltre non avranno personale a dormire in casa ma abiteranno a breve distanza dalla regina e dalla scuola ma avranno come vicini i coniugi Clooney ed Elton John. Sicuri che la loro dimora sarà davvero così modesta?