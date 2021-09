William e Kate Middleton con i principini al pub mangiano hamburger e patatine, come tutti

Una giornata speciale per William e Kate Middleton che con i principini si sono concessi un pic-nic o meglio un pranzo al pub a base di hamburger e patatine. Un pranzo normale per tutti ma per i reali inglesi trascorrere qualche ora all’aperto in un luogo frequentato da tutte le altre famiglie, confusi tra loro, non è poi così normale. I duchi di Cambridge hanno sempre confidato di volere crescere i figli nel modo più normale possibile, come gli altri bambini. Un comunissimo pranzo al pub può quindi diventare un momento di grande felicità per i piccoli George, Charlotte e Louis ma anche per il principe William d’Inghilterra e Kate Middleton. Ieri sono stati paparazzi in un pub all’aperto, seduti sulle panche di legno mentre mangiavano il goloso pranzo, patatine, hamburger e bibita.

The Sun pubblica la foto dei reali che piace agli inglesi

Quanta normalità nella foto che mostra William e Kate con i bambini senza la scorta. “Sarebbe stato facile non vederli e dare per scontato che fossero un’altra famiglia, stavano ridendo, chiacchierando e chiaramente godendosi la reciproca compagnia” ha raccontato chi ha visto la scena.

Altri hanno riferito il comportamento del principe William con i figli: “William si è mostrato molto veloce nel confortare e consolare uno dei bambini per il fatto che il loro cibo era troppo caldo”. Una giornata normale o speciale tra quelle piene di impegni per la coppia. In assenza di Harry e Meghan tutto è più complicato ma Kate e William come sempre fanno apparire tutto molto semplice, anche questo è il loro compito, il loro lavoro.

Dopo gli acquisti in cartoleria della duchessa con i suoi bambini, la passeggiata con la scorta a distanza, il pranzo all’aperto confusi tra le altre famiglie, chissà quali altre cose normali faranno William e Kate.