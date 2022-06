Il dolore di Antonella Clerici per la piccola Elena: “Non riesco a togliermi quella corsa dalla testa”

La morte di Elena Del Pozzo, la bambina di 5 anni di Catania uccisa dalla sua mamma ha sconvolto tutti. Antonella Clerici scrive il suo dolore su Twitter, sente il bisogno di tirare fuori ciò che ha nella testa e nel cuore, sta male non solo perché è madre, è sconvolta come tutti da ieri per la piccola Elena. Una bambina che non aveva ancora 5 anni e che poco prima era andata di corsa incontro alla sua mamma all’uscita dall’asilo. La donna che l’ha uccisa era la sua mamma, era la persona che più di tutti avrebbe dovuto proteggerla, anche a costo della propria vita. L’omicidio di Elena Del Pozzo è per Antonella Clerici e per tutte le madri, e non solo loro, un’azione incomprensibile. Conoscere alcuni dettagli di quella giornata rende tutto così assurdo, così doloroso.

Antonella Clerici, le parole per la piccola Elena uccisa dalla sua mamma

“Cosa c’è di più doloroso di una mamma che uccide la sua bambina? La stessa bimba che le corre incontro a braccia aperte? Io non trovo le parole… non riesco a togliermi quella corsa dalla testa e dal cuore” scrive la Clerici su Twitter. Non ci sono parole, non esistono, c’è dietro la morte della bambina qualcosa che va ben oltre l’immaginazione.

Non esiste dolore più grande della perdita di un figlio ma se è la madre a togliergli la vita non c’è nulla di più orribile. Martina Patti ha confessato, forse l’ha uccisa davvero per il tormento che le dava la nuova vita del papà di Elena, del suo ex compagno.

Un delitto che non può avere spiegazioni anche se c’è chi prova a pensare che la giovane madre avesse dei problemi mentali, che magari è diventata mamma così presto da subire poi chissà cosa. No, non c’è alcuna spiegazione, Elena è stata uccisa da chi avrebbe dovuto ammazzarsi per salvarla dal pericolo della morte.

Antonella Clerici non riesce a togliere dal cuore e dalla testa l’immagine della bimba che corre incontro alla sua mamma, impossibile pensare ad altro, impossibile per una madre anche solo immaginare altro.