Lilli Gruber due settimane di covid conduce ancora da casa: “E’ stata una brutta esperienza”

Racconta come ha preso il covid Lilli Gruber e spiega come ha fatto a contagiarsi. Da ormai una decina di giorni non la vediamo in tv, a condurre Otto e Mezzo, il suo programma. E oggi, in un programma radiofonico, la giornalista, si è in qualche modo “sfogata”, raccontando quello che le è successo in questi giorni. “Una monaca per due anni e mezzo. Una sera di due settimane e mezzo fa eravamo a cena con una quindicina di amici, c’era un’americana, che conosco, e che proveniva da Davos e siamo stati contagiati praticamente tutti ad eccezione di chi aveva avuto il virus pochi mesi prima” ha raccontato Lilli Gruber che ammette, di aver abbassato la guardia. Ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, la giornalista ha raccontato la sua “sventura” nel programma di Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.

I conduttori della trasmissione radiofonica, le hanno chiesto se ha capito come è avvenuto il contagio. Lilli Gruber ha quindi spiegato: “Alla fine della cena ci siamo, purtroppo, abbracciati. Io sono sempre stata iper attenta, sono arrabbiata con me stessa e con la leggerezza di tutti gli altri perché il Covid non è affatto sparito“.

Per Lilli Gruber il covid con omicron 5: una brutta esperienza

E ora sono due settimane che combatte contro il covid. Spiega di aver avuto tutti i sintomi: “febbre a 38 e mezzo, tosse, mal di gola, mal di testa, anche la perdita del gusto che per fortuna ho riacquistato. È stata una brutta esperienza, sento ancora molta stanchezza e sono molta fiacca” .La conduttrice spiega di aver perso anche peso, è arrivata a pesare 44 kg ma sta già recuperando!

Al suo posto su La7, Giovanni Floris ha preso in mano la conduzione del programma. La Gruber ha quindi approfittato di questa intervista anche per ringraziarlo: ” voglio ringraziare perché gentile, preparato e solidale come sempre, oltre che bravissimo. Devo dire che i primi giorni di Covid non sono riuscita a guardare nulla, ero a letto ammalata, poi l’ho visto e ho apprezzato il suo garbo e la sua professionalità“.

Il programma adesso va in onda con la sua conduzione, anche se da casa, visto che si sta rimettendo. E andrà ancora in onda fino ai primi di luglio. Sabato farà un nuovo tampone molecolare sperando quindi di essere negativa e di tornare in studio lunedì prossimo.