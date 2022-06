E’ dolcissima la dedica di Charlotte Lazzari al piccolo Gabriel: “Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi”

E’ dolcissimo in post che la moglie di Kledi, ha dedicato al suo piccolo. Sono le parole di una mamma coraggiosa che combatte con il suo piccolo guerriero e tutta la famiglia, una battaglia durissima. “Sai amore, da quando eri in pancia la mamma sognava momenti come questi”. Charlotte Lazzari ha pubblicato alcuni scatti su Instagram, uno mentre tiene in braccio il suo piccolo e un altro mentre guardano insieme il tramonto. Gabriel va avanti con la sua battaglia, dopo che gli è stata diagnosticata la meningoencefalite.

“Ogni volta che ti immaginavo, vedevo i nostri sguardi incrociarsi, blu e azzurro, magari nutrendoti al tramonto”, continua l’insegnante di Yoga e moglie del ballerino Kledi Kadiu.

Parlando della malattia del figlio: “Quello che stiamo attraversando lo sappiamo solo noi ma vedo l’opportunità, dietro la difficoltà, in tutto il suo splendore. Sei qui”. Per una madre, per un padre, c’è solo un bambino da amare . Le difficoltà non mancano certo, i momenti di sconforto, le cadute, la disperazione, ma la gioia di questi momenti insieme, cancella ogni sofferenza.

La moglie di Kledi ha poi scritto: “Ciò che ci lega non si può spiegare e nonostante il ritardo, finalmente possiamo gioire di questi momenti che tanto sognavo. Ti voglio bene”, conclude Charlotte Lazzari. Sono stati tantissimi i messaggi sotto al post di Charlotte; messaggi di altre mamme e di altri papà nella stessa situazione. Parole di affetto, di incoraggiamento e di stima.

Il piccolo Gabriel combatte la sua battaglia con tutto l’amore di mamma e papà

Kledi Kadiu aveva annunciato lo scorso marzo che al secondogenito Gabriel, nato ad agosto del 2021, era stata diagnosticata la meningoencefalite. Oggi il piccolo sta meglio e insieme a mamma e papà, si gode questi piccoli istanti di vita quotidiana, che diventano magici.

Era stato Kledi a raccontare sui social, quello che lui e sua moglie avevano scoperto pochi giorni dopo l’arrivo del bambino: “A 13 giorni dal parto, Gabriel ha manifestato febbre e forti convulsioni, espressione di una diagnosi piuttosto complessa: meningoencefalite. L’inizio di un calvario che ci ha davvero messi a dura prova. Gabriel è sopravvissuto e dopo aver riaperto gli occhi, passo dopo passo e con l’audacia di un eroe ha messo in campo tutta la sua forza per riappropriarsi di ciò che questo brutto imprevisto gli ha tolto”.