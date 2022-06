“Da mesi subisco violenze senza motivo”: il post di Chiara Iezzi mette tutti in allarme

Da ore, dopo la pubblicazione di un post parecchio enigmatico di Chiara Iezzi, i suoi fan, sono molto preoccupati per la cantante. «Questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me». Sono queste le parole dell’ex cantante del duo Paola e Chiara che stanno facendo preoccupare davvero tutti anche perchè dopo il post, la Iezzi non ha condiviso altro, ha solo risposto ad alcuni commenti, ringraziando per i tanti messaggi ricevuti e per l’affetto che molte persone comuni le stavano mostrando. Dopo mesi di assenza (l’ultima pubblicazione è datata gennaio), Chiara Iezzi torna su Instagram con un post che mette immediatamente in allerta i fan della cantante . Molti hanno provato a chiederle anche di che cosa stesse parlando, se avesse bisogno di aiuto ma per il momento, la Iezzi non ha aggiunto altro.

Il post di Chiara Iezzi sui social: subisco violenze senza motivo

«Pubblico un sorriso di quasi un anno fa», scrive a corredo di una foto sfocata ma che rende l’idea di una felicità immortalata in un istante, in realtà una foto nella quale non sembra essere neppure lei, sembra infatti molto più giovane. Poi la frase che ha fatto davvero preoccupare tutti: «Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo».

«Grazie di cuore a tutti per i messaggi bellissimi vi voglio tanto bene», scrive tra i commenti Chiara senza però aggiungere altro. Eppure sono state centinaia le persone a commentare questa foto e immaginiamo che le abbiano mandato anche dei messaggi privati. Il post di Chiara voleva essere un grido di aiuto, una denuncia, una richiesta disperata ? Troppo difficile, capirlo.

Ed è altrettanto strana anche la risposta di Paola Iezzi, sorella di Chiara. Nelle ultime ore ha postato delle storie dal Lago di Como, poi una serata in discoteca. Ma dopo il post di sua sorella, ha condiviso un articolo che parla di quanto faccia bene prendersi una pausa dai social: “Una pausa dai social rende meno ansiosi e più felici, lo conferma uno studio“. Sarà un messaggio rivolto a sua sorella? Nell’articolo si parla di quanto i social possono essere letali anche per la salute mentale, un riferimento che davvero, non sembra essere casuale. Oppure solo una coincidenza.