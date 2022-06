Per i 40 anni di William gli auguri più dolci sono di papà Carlo

Oggi il principe William d’Inghilterra compie 40 anni; era solo un ragazzino quando a testa bassa e senza lacrime fu costretto a camminare davanti a tutto il mondo dietro la bara della sua mamma con il fratellino Harry accanto. Un’immagine che ha sempre raccontato molto della corona reale inglese, del protocollo, i doveri di un futuro re anche se ancora bambino. Rari i gesti d’affetto mostrati ai sudditi, il rigore è sempre in prima linea, ma poi sono arrivate le foto sui social e nel giorno del 40esimo compleanno di William c’è lo scatto con papà Carlo che è il dono più grande tra tutti gli auguri. Quanti intrighi si sono immaginati dietro la royal family, molti reali, altri frutto di fantasia, ma il legame tra padre e figlio, tra Carlo e William, è in quella foto postata oggi per il compleanno del futuro re.

William d’Inghilterra ringrazia per gli auguri ricevuto

Tra le storie di Instagram il suo grazie a tutti per gli auguri ricevuti. Un’intima celebrazione in famiglia in attesa di festeggiare i 40 anni di William e Kate. Un ricevimento che sembra sarà il regalo della regina inglese ai suoi nipoti. Di certo ci saranno state parole e abbracci per William dalla sua famiglia ma in pubblico le foto scelte per i social sono inedite.

Papà Carlo ride con le lacrime agli occhi tra emozione e gioia, si appoggia alla spalla del suo primogenito, è la foto più tenera che il principe Carlo abbia mai postato. William lo abbraccia, lo stringe con la sua mano che oggi è più forte.

Oltre al party congiunto per festeggiare i 40 anni sia di William che di Kate la regina Elisabetta ha scelto per gli auguri a suo nipote le foto con i ricordi più belli, con la sua storia, da bambino a oggi. Un vero principe che forse oggi non avrà la gioia di ricevere gli auguri del fratello minore che ha sempre protetto.