Charlene e Alberto di Monaco festeggiano l’anniversario di matrimonio mano nella mano

In tanti continuano a parlare di crisi tra Charlene e Alberto di Monaco ma festeggiando l’anniversario di matrimonio scacciando le voci di chi li crede separati. Non si saprà mai la verità o forse è tutto chiaro in uno scatto, la foto che il principe Alberto di Monaco e Charlene Wittstock hanno scelto per la pagina social della famiglia Grimaldi. 11 anni di matrimonio, una data importante soprattutto dopo l’ultimo anno così complicato. Sono mano nella mano, accennano un sorriso, è un’immagine che mostra serenità, anche il colore scelto dalla principessa. Uno sguardo più attento nota invece freddezza, la foto non concede emozioni, non sembra spontanea ma non traspare altro.

L’anniversario di matrimonio per Charlene Wittstock è in verde

“In occasione del loro 11° anniversario di matrimonio, le LL.AA.SS. il Principe Alberto e la Principessa Charlene hanno voluto condividere questa foto scattata nei giardini del Palazzo Principesco” si legge accanto alla foto della coppia reale. La foto è di Eric Mathon ma è difficile che riesca a togliere le ombre sulla coppia. Mano nella mano per una foto di rito che non sembra spazzare via l’idea del possibile divorzio segreto.

Si è detto di tutto sul matrimonio di Alberto e Charlene, anche dei rancori con Carolina di Monaco. Sembra che le cognate non si amino molto, che in parte sia anche per Carolina se Charlene è rimasta così a lungo lontana da casa, dai suoi figli. Più volte entrambi hanno chiesto di evitare pettegolezzi del genere ma c’è chi continua a riferire di conoscere dettagli importanti del loro matrimonio. Sembra che tra Carolina e Charlene ci sia anche il fastidio della sorella di Alberto di essere stata messa da parte quando a palazzo è entrata la Wittstock. Non si saprà mai molto di più, non si saprà se esiste davvero un accordo tra i coniugi. Ci sono anche i gemelli da proteggere oltre che il Principato di Monaco.