Edoardo Tavassi torna al suo vecchio lavoro in sala operatoria

Che lavoro fa Edoardo Tavassi? Risponde lui sul suo profilo social perché in tanti erano curiosi di saperlo. “Sto in sala operatoria” è la risposta dell’ex naufrago ma niente che riguardi la professione medica. Dopo L’Isola dei famosi il fratello di Guendalina Tavassi di certo è diventato noto a molti ma non era famoso prima e non si occupava di cose inerenti al mondo dello spettacolo. Ha partecipato in coppia con la sorella e per Edoardo Tavassi è stata un’esperienza incredibile, che di certo non rifarebbe ma quello che ha guadagnato in Honduras se lo tiene stretto. Edoardo Tavassi non ha solo da parte il compenso per la partecipazione al reality show di Ilary Blasi ma ha anche intenzione di mantenere il peso conquistato. Sull’Isola ha perso un po’ di chili e nelle storie di Instagram racconta che dopo avere mangiato panini al fast food, pizze e dolcetti vari per il resto sta attento, resta a dieta, si piace così.

Che lavora fa Edoardo Tavassi?

Tornando al suo lavoro ha svelato: “Faccio i video per i chirurghi plastici”. A chi gli ha chiesto ridendo di cosa si occupa, quale sia il suo lavoro ha risposto schietto: “Perché ridi? Non posso lavorare? Lavoravo prima e lavoro anche adesso”.

“Faccio i video per i chirurghi plastici. Sto in sala operatoria mentre aprono le persone e io riprendo. Lo facevo già da prima e ho ricominciato”. Ha poi confidato che il suo lavoro tutto sommato lo trova anche divertente. Chissà che per lui non arrivi altro perché Tavassi ha studiato doppiaggio e ha avuto delle esperienze con piccoli ruoli che però lo hanno gratificato: “Per tre battute mi hanno dato 1500 euro”. Sa che per fare questo lavoro però è necessario iniziare molto prima, magari da bambini.

Continua quindi ad andare in sala operatoria ma resta in attesa perché se arrivasse la proposta dal GF Vip direbbe subito di sì. Ovvio, dopo L’Isola dei famosi stare seduti a fumare e mangiare è una passeggiata.