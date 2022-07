Aurora Ramazzotti sconvolta dall’assurda notizia su una sua malattia ironizza ma non troppo

Aurora Ramazzotti non ha nessuna malattia e l’ennesima assurda notizia su un suo dramma o una tragedia imminente le fa davvero girare le scatole. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti cerca di tirare fuori tutta la calma e l’ironia possibili; chiede ai follower di farsi una sana grattata per lei, lo chiede prima di spiegare il motivo, poi mostra l’ennesimo titolone che richiama l’attenzione su un suo primo piano: “Sono malata”. Ma per invogliare molti a cliccare per leggere l’articolo le parole usate da una pagina sono davvero imbarazzanti: “Aurora Ramazzotti, il tragico annuncio sconvolge l’Italia intera: cos’è la sua malattia…”. Purtroppo. C’è chi scrive cose del genere e chi ancora oggi non è capace di distinguere una notizia vera da una fake news. Aurora Ramazzotti è stufa e spiega il motivo per cui oltre al fastidio di leggere notizie false vorrebbe che tutto questo finisse, che gli acchiappaclic sparissero.

Aurora Ramazzotti: “Me la gufano tutti i giorni della loro vita”

“Sapete che non vi chiedo mai niente ma oggi sì e vi chiedo di grattarvi per me, sulla fiducia”. Accappatoio e capelli ancora bagnati, Aurora Ramazzotti cerca di sorridere e cerca di dire a se stessa di non pensarci ma spiega che ci sono persone che già non la sopportano, se poi ogni giorno leggono qualcosa che la riguarda, tipo le notizie assurde sulle malattie “gli starò ancora di più suo co***oni”.

Ed ecco che chiede aiuto, lo dice cercando di far sorridere ma è davvero stufa e ha ragione. E’ importante imparare a riconoscere i titoli assurdi che hanno lo scopo di ottenere un clic ma poi non c’è notizia o è tutto falso. E’ importante evitarli, non solo per Aurora ma anche per non perdere tempo e per non rischiare di raccontare il falso ad altri.