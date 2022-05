Aurora Ramazzotti e Sara Daniele a Capri per il matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini

Sono tantissimi gli invitati vip al matrimonio di Beatrice Valli e Marco Fantini e ci sono anche Aurora Ramazzotti e Sara Daniele. Anche loro sono arrivate a Capri in anticipo, anche per festeggiare il compleanno di Sara. Gran festa ieri per le due amiche che con fidanzati e amici hanno proseguito fino a tarda notte nel famoso locale Anema e Core. Questa mattina erano sicure di non avere più l’età per fare tardi ma assicuravano gli sposi che sarebbero arrivate riposate ed emozionate al loro matrimonio. Mentre Beatrice Valli e Marco Fantini non mostrano quasi niente della loro giornata ci pensano Aurora Ramazzotti e Sara Daniele a svelare un po’ di dettagli. Dagli outfit scelti dalle invitate ai sandali capresi personalizzati, dono degli sposi.

Un matrimonio pieno di allegria per Beatrice Valli e Marco Fantini

Una giornata meravigliosa a Capri e dopo aver preso un po’ di sole Aurora Ramazzotti si è dedicata al trucco, non solo il suo ma anche quello di Sara. Aurora ha scelto un abito a strisce gialle, blu e marrone, monospalla, molto carino. Sara Daniele ha scelto un abitino rosa. Per tutte le invitate al matrimonio della Valli e Fantini sandali capresi personalizzati, con le loro iniziali, perché c’è una lunga camminata da fare per raggiungere la location.

Nonostante il caldo Aurora Ramazzotti si lancia subito nel ballo, una tarantella in attesa degli sposi. Arriva anche Elettra Lamborghini ma è davvero solo una delle tante invitate vip arrivate a Capri. Attendiamo ovviamente che la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker mostri il seguito.

Gli sposi hanno pubblicato foto e video dell’allegria vissuta in famiglia ieri, con le persone più care, mostrando il menù scelto da Paolino, noto ristorante di Capri. Beatrice Valli ha pubblicato poi solo l’arrivo del suo abito da sposa. Poche ore fa la sua dichiarazione d’amore a Marco: “Alla vita, all’amore – 4 ore”.