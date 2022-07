Il figlio di Pippo Franco sui social: “Il mio vecchio sta bene”

Ieri pomeriggio si era diffusa in rete la notizia del ricovero di Pippo Franco in ospedale. Una notizia che aveva trovato conferma poi su diverse testate nazionali e che in poche ore aveva fatto il giro del web. Poche ore fa però è stato il figlio di Pippo Franco, Gabriele, a smentire in qualche modo le news circolate sulle condizioni di salute di suo padre. Sia chiaro, non ha detto nulla in merito al ricovero di Pippo Franco ma ha fatto capire, scagliandosi ancora una volta contro i giornalisti ( come era già successo mesi fa quando l’attore era stato travolto dalla polemica dei finti green pass), che non c’è nulla di cui preoccuparsi e che l’attore, sta bene. Di questo, chiaramente, siamo tutti molto felici. Le parole di Gabriele Pippo però, sono state molto enigmatiche, tanto che non si è ben capito che cosa volesse dire. La frase che ci fa piacere leggere è sicuramente quella relativa alle condizioni di salute di Pippo Franco. Suo figlio infatti, sui social ha commentato: “Il mio vecchio sta bene, ringrazio Allah, il compassionevole, il misericordioso”.

Le dure parole del figlio di Pippo Franco sui social

“Se potessi parlare scoppierebbe una rivolta, quindi meglio se sto zitto” ha scritto in una storia sui social il figlio di Pippo Franco. Parole che quindi hanno fatto pensare a tutti che le notizie circolate ieri in rete, non corrispondano al vero. Oppure c’è un’altra possibilità, il fatto che la famiglia volesse mantenere la privacy intorno a questa notizia e che quindi il fatto che fosse diventata di pubblico dominio, abbia infastidito la famiglia dell’attore. La seconda frase della storia di Pippo Gabriele però, lascerebbe intendere altro visto che ha commentato: “Ma quanto vi piace farvi prendere in giro? Non avete idea”.

Nella storia precedente invece aveva scritto: “Di questi tempi i giornalisti non solo fanno i processi, ma anche le diagnosi.”