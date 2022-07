Ivana Trump non è morta per infarto ma a causa di un incidente in casa

La causa della morte di Ivana Trump non è quella ipotizzata in un primo momento, non è morta per infarto. I risultati dell’autopsia hanno chiarito che il decesso di Ivana Trump è avvenuto a causa di un incidente domestico. E’ morta per le conseguenze di una caduta, si suppone che Ivana Trump sia caduta dalle scale interne del suo appartamento a Manhattan. Il suo corpo è stato ritrovato ieri, accanto alle scale, disteso sul pavimento, per questo all’inizio si era parlato di un infarto. Sul torace della prima moglie di Donald Trump però sono state trovate ferite che sono compatibili con la caduta.

Un incidente, questa la causa della morte di Ivana Trump

L’ufficio di medicina legale della polizia di New York ha classificato il decesso come “incidente”. Già un amico di Ivana aveva raccontato delle difficoltà che aveva nel deambulare e di come facesse fatica nelle ultime settimane a lasciare la sua abitazione. Sempre la stessa persona ha raccontato al Post che la Trump gli aveva confidato di avere dolori alle gambe che le impedivano di uscire. Sembra che non volesse andare da un medico nonostante il consiglio dell’amico di farsi visitare il prima possibile. Diceva che odiava i medici, che si ammalava di più quando li incontrava.

Sarebbe quindi morta in seguito alle ferite causate dalla caduta dalle scale. A diffondere i risultati dell’autopsia su Ivana Trump è l’Abc. Ivana Trump si trovava sola in casa, per questo si era pensato a un infarto che le avesse impedito di chiamare i soccorsi, di chiedere aiuto. Potrebbe invece aver sbattuto in modo violento la testa sul pavimento.

Poche ore prima aveva cenato un uno dei suoi ristoranti preferiti, vicino casa, a pochi metri. Due ore nel locale senza mostrare alcuna sofferenza. Chi l’ha incontrata e ha parlato ha riferito di averla trovata come sempre.