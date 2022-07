Pixartprinting rilancia Gifta: fotoregali e quadri personalizzati in un click

Pixartprinting, l’ormai famosissima tipografia online, ha lanciato recentemente un portale che sta riscuotendo un grandissimo successo e che è interamente dedicato ai fotoregali e ai quadri personalizzati. Stiamo parlando di Gifta: un sito che si distingue dunque da quello di Pixartprinting perché si rivolge direttamente ai privati, a tutte quelle persone che non hanno competenze grafiche professionali e che desiderano realizzare delle stampe personalizzate in modo semplice ed intuitivo. Gli esperti del settore probabilmente già sanno che Pixartprinting è una delle tipografie più famose in Italia: un punto di riferimento soprattutto per chi lavora nell’ambito del marketing e necessita di materiale pubblicitario di alta qualità. L’azienda ha scelto di lanciare Gifta.it proprio per differenziare il servizio e rivolgersi ad un pubblico differente, interessato a gadget personalizzati e quadri originali per decorare le pareti di casa.

Tanti quadri personalizzati con le proprie foto preferite

All’interno del catalogo di Gifta.it è possibile trovare diverse tipologie di quadri personalizzati: dai poster in cartone rigido particolarmente semplici da applicare e togliere grazie alla presenza dell’adesivo alle più moderne ed eleganti stampe su tela, da appendere con due chiodini al muro. In tutti i casi, è possibile scegliere tipologia e dimensioni del proprio quadro e naturalmente anche la fotografia da farci stampare sopra, per renderlo unico ed originale al massimo.

Il punto di forza di Gifta.it, che è poi lo stesso di Pixartprinting, è l’alta qualità della stampa ma anche dei vari supporti utilizzati, oltre ad un servizio che è sempre ineccepibile. Non stupisce dunque che questo portale, di recente rilanciato da Pixartprinting, stia riscuotendo un grandissimo successo e vanti delle ottime recensioni da parte di coloro che hanno avuto modo di sperimentarne il servizio.

Fotoregali di qualità per doni mai banali

Gifta.it è ormai il punto di riferimento anche per coloro che desiderano realizzare un fotoregalo completamente personalizzato. Che si tratti del classico cuscino, della tazza, di una shopping bag o di uno zainetto, è sufficiente caricare all’interno del portale la fotografia che si preferisce per ricevere un fotoregalo originale ed unico. Al giorno d’oggi d’altronde questa tipologia di doni è parecchio gettonata, proprio perché spesso non si hanno idee e in questo modo non si rischia di sbagliare. Un oggetto utile, personalizzato con una fotografia significativa, è sempre apprezzatissimo da tutti e permette anche di fare un figurone.

Stampe e regali personalizzati con pochi e semplici click

Ciò che differenzia il servizio offerto da Gifta.it da quello di Pixartprinting è proprio la semplicità. Se infatti nel sito ufficiale della tipografia online si possono effettuare ordini per campagne marketing professionali ma bisogna impostare la grafica in un modo ben preciso ed è dunque necessario avere un minimo di conoscenze in tale ambito, Gifta.it si rivolge anche ai meno esperti. Non bisogna fare nulla di particolare, se non scegliere la fotografia che si desidera stampare e caricarla all’interno del portale. Di tutto il resto si occupano gli addetti, che provvedono ad inviare in stampa l’immagine e spedire il prodotto personalizzato direttamente a casa del cliente.