Attilio Fontana in ospedale prima di un intervento, è un momento difficile: “Ci rivediamo al via”

Come sta Attilio Fontana? La foto e le sue parole dall'ospedale prima di un'operazione fanno pensare a una malattia da dover superare

E’ una notizia che riguarda Attilio Fontana che arriva all’improvviso ai suoi follower, a tutti, forse come è arrivata a lui che dall’ospedale mostra il momento più duro della sua vita. Attilio Fontana è sul lettino di un ospedale, camice e cuffietta, è evidente che sta per entrare in sala operatoria, ma che succede? Fino a pochi giorni fa sui social condivideva sorridente attimi di felicità con Clizia Fornasier per il premio ricevuto per “Due coppie scoppiate” come migliore commedia, un premio ritirato a Borgo Lanciano, nelle Marche. Oggi invece, Attilio Fontana ha le lacrime agli occhi, il volto di chi è sofferente. Non dice molto ma le frasi che aggiunge fanno pensare a una malattia contro cui combattere.

Perché Attilio Fontana è in ospedale?

“Ogni giorno la vita che passa è una linea che scorre, un disegno a metà… ma ho un motore che deve cantare e qui più si sale e più forte si va… Casella imprevisti, ci rivediamo al Via” ha scritto Attilio facendo supporre forse un problema al cuore, forse altro. Sono solo ipotesi perché l’attore e cantante non dice molto su questo imprevisto della vita.

Anche Clizia Fornasier resta in silenzio mentre tantissimi tra colleghi e fan gli augurano che tutto passi presto e di rivederlo presto sul palco più forte di prima.

Attilio Fontana è l’ex membro dei Ragazzi italiani, così è iniziata la sua carriera un bel po’ di anni fa. Erano gli anni ’90 poi ha scoperto la passione e il talento per la recitazione, l’abbiamo visto in varie fiction televisive e in teatro. Nel 2013 ha partecipato alla terza edizione di Tale e Quale Show, ha vinto ma ha anche incontrato l’amore della sua vita, Clizia Fornasier, la mamma dei suoi meravigliosi bimbi. Forza Attilio, ci rivediamo al via per ricominciare il gioco.