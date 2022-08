Fedez pubblica tutte le foto di Vittoria che mangia: è la risposta alla Muti?

Fedez sembra rispondere alle critiche di Ornella Muti pubblicando tutte le foto della figlia che mangia cose

In un’intervista Ornella Muti ha attaccato Chiara Ferragni e poco dopo Fedez sembra rispondere difendendo la moglie e i loro figli che mangiano di tutto, cose ovviamente golose. La Muti non manda giù che una influencer del calibro di Chiara Ferragni posti sui social messaggi sbagliati, questa volta inerenti al cibo che mangiano i suoi figli. Merendine, Coca Cola e barrette kinder per l’attrice andrebbero forse bandite ma i Ferragnez mostrano di continuo Leone e soprattutto Vittoria con in mano gelati confezionati, patatine fritte e merendine, di tutto e di più. E’ il cibo preferito di tantissimi bambini ma ogni genitore pensa all’educazione alimentare come preferisce. Non c’è dubbio che un’influencer abbia un gran potere, soprattutto se è la Ferragni, ma non è che lei può davvero pensare di insegnare tutto a tutti. I suoi figli mangiano anche la frutta, chissà se anche gli altri bambini la mangiano.

Fedez fiero delle foto di Vittoria che mangia cose

Vittoria è bellissima, dolce e simpatica ma è anche tanto golosa e la sua mamma e il suo papà ci giocano su questo aspetto. Non passa le giornate a mangiare ma sono tra i momenti che Fedez e Chiara adorano fotografare.

“Vittoria mangia cose” commenta Fedez postando una serie di foto della sua bambina che mangia di tutto, dall’anguria ai gelati confezionati, le merendine, le patatine, le fette di pane, il gelato al cucchiaio. Molti pensano che sia la risposta del rapper ad Ornella Mutti, ormai stanco di essere giudicato per ogni scelta. E’ il rovescio della medaglia direbbe qualcuno perché davvero Fedez e Chiara Ferragni devono tutto ai social ma grazie ad Instagram possono anche rispondere subito e mettere fine a tutto o proseguire la polemica. Ognuno al momento resta della propria idea: la piccola Vitto mangia ciò che vuole, Ornella Muti non approva.