Ornella Muti attacca Chiara Ferragni: “Ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder”

Una frecciatina pesante di Ornella Muti contro Chiara Ferragni che ha toccato il figlio e il cibo

Con le critiche di Ornella Muti a Chiara Ferragni e quelle degli altri vip è iniziata la crociata contro le influencer? Quanto tempo ci metterà la Ferragni a rispondere alla Muti? Forse non dirà nulla o forse ha già risposto continuando a pubblicare le immagini dei figli che mangiano patatine fritte e gelati confezionati. In un’intervista a Il Mattino l’attrice si è lasciata andare a uno sfogo per una questione che le sta davvero a cuore. Ornella Muti come poche lotta per la sostenibilità ambientale, lei lo fa davvero e il suo desiderio di lasciare un mondo migliore è concreto, non è solo una tendenza da riportare sui social. Anche al festival di Sanremo ha tentato di proporre il tema ma non ha fatto centro come avrebbe voluto. Gli influencer hanno un grande potere ed è forse per questo che la Muti ha tirato in ballo Chiara Ferragni, il figlio Leone e le barrette kinder.

Le parole di Ornella Muti sulla foto del figlio di Chiara Ferragni

“Dobbiamo lasciare un mondo migliore di come l’abbiamo ridotto. È una battaglia in cui credo, uno dei motivi per cui ho accettato Sanremo. Ci ho provato, purtroppo non c’è discernimento tra ciò che è buono e ciò che è sbagliato” ha commentato l’attrice impegnata sul palco con Pino Quartullo. “L’anno prossimo con Amadeus ci sarà Chiara Ferragni, una grande influencer che ha sbattuto la foto del figlio sulle barrette Kinder” ecco la stoccata. C’è chi ha voluto subito precisare che Leone non è finito davvero sulle confezioni delle barrette kinder ma che quello era solo un sogno non realizzato della Ferragni. Non è questo il punto e infatti Ornella Muti ha spiegato: “Quale madre vorrebbe vedere i suoi figli crescere con merendine e Coca Cola? Eppure è cosi. Mia nonna, napoletana, mi faceva mangiare pane raffermo con olio e pomodorini e mi pare di essere venuta su bene. Mangio sano, sono vegetariana, mi curo da sempre con prodotti naturali e faccio sport”.

Le barrette kinder le abbiamo mangiate tutti, sono una delle cose più golose al mondo ma forse la Muti intendeva dire altro, il discorso è ben più ampio e di certo non è una semplice critica. Come sempre un confronto costruttivo sarebbe un’ottima soluzione.