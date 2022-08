Imbarazzo per Fedez: Chiara Ferragni guadagna di più?

Alle domande curiose sul chi paga il loro lusso Fedez e Chiara Ferragni rispondono ma si nota un po' di imbarazzo

I pettegoli non mancano mai e se questi seguono sui social Fedez e Chiara Ferragni arriva anche la domanda sul chi paga tutto il lusso che possono permettersi. Beati loro e bravi loro perché se guadagnano è perché lavorano, perché hanno capacità o intuizioni che altri non riescono nemmeno ad immaginare. Fatti gli applausi a Fedez e Chiara Ferragni è il rapper che ha risposto per primo alla domanda sul chi guadagna di più tra i due. Semplice domanda curiosa ma più di qualcuno pensa che l’imprenditrice digitale abbia un guadagno maggiore e che sia lei a pagare le spese. Sono una famiglia e i conti non andrebbero fatto né divisi ma i Ferragnez hanno risposto.

Fedez: “Non faccio il casalingo”

“Non faccio il casalingo – ma prima che scoppi la bufera ha aggiunto – che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara. Siamo una family power tutto diviso”. Ecco, ha toccato il tasto, c’è chi pensa che lei paghi di più. Non ci sarebbe niente di strano, ovvio ma la Ferragni ha aggiunto altro.

“Diciamo che siamo simili su quel piano. Sì, nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Girl power! Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto”. Ma se dice “Girl power” poi c’è chi pensa che non sia “family power”.

Infatti, con un po’ di imbarazzo Fedez ha commentato: “Dillo che dividiamo tutto a metà. Girl power cosa? Paghi tutto tu allora se dici così. Diciamo che è family power, tutto diviso”. No, non si fanno i conti in tasca, non è elegante. E’ su Twich che ne hanno parlato e hanno soddisfatto la curiosità di chi desidera sapere i rispettivi redditi, meglio ancora, chi paga.