I tifosi della Lazio sbeffeggiano Totti con uno striscione per Ilary Blasi

Spunta uno striscione dei tifosi della Lazio allo stadio: è per Ilary Blasi ma anche per Francesco Totti...

Sarà un anno molto duro quello che aspetta Francesco Totti, anche nel mondo dello sport e un piccolo assaggio è arrivato ieri, dal suo stadio, anche se, in veste bianco azzurra. Terzo turno di campionato e grande attesa per il big match che ha visto Inter e Lazio protagoniste. Difficilmente però Totti, avrebbe pensato di essere a sua volta protagonista, anche se in realtà, il messaggio mostrato sugli spalti, era per Ilary Blasi. Approfittando della separazione di Ilary e Totti, i tifosi laziali hanno deciso di ricordare alla conduttrice, il suo passato da tifosa ma non da tifosa della Roma…Nella capitale infatti si vocifera che la Blasi, prima di incontrare Totti, tifasse per la Lazio e non per la Roma. Anche il padre di Ilary, pare sia sempre stato un grande tifoso della Lazio e che per rispetto di Francesco Totti, negli anni, non si sia mai esposto sulla sua fede calcistica. Va detto che anche la Blasi non ne ha mai parlato anche per un semplice motivo: in realtà non è mai stata appassionata di calcio, tanto che in alcune recenti interviste, aveva raccontato che solo dopo anni, aveva iniziato a riconoscere suo marito in campo, grazie al numero sulla maglietta. Insomma non sono bastati più di vent’anni da moglie del Pupone per trasmetterle la passione…

Ma torniamo allo striscione che i tifosi della Lazio hanno deciso di esporre ieri sera.

I tifosi della Lazio prendono in giro Totti

I tifosi della Lazio hanno quindi deciso di mandare un simpatico messaggio all’ex capitano della Roma e anche un caloroso saluto a Ilary Blasi. Lo striscione recitava: “Bentornata a casa Ilary” proprio per ricordare i trascorsi laziali della conduttrice. La Blasi deciderà di commentare in qualche modo questa provocazione benevola nei suoi confronti? Non ci resta che attendere, anche una eventuale risposta dei tifosi gialloross.