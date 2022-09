Il duro sfogo della figlia di Mihajlovic sui social in difesa del padre: “Ho letto cose vergognose e raccapriccianti”

Viktorija prende le difese di papà Sinisa e invita tutti a non scrivere cose di cui vergognarsi sui social

Sinisa Mihajlovic anche quest’anno è protagonista del nostro campionato di Serie A alla guida del Bologna. Le prime giornate non sono andate benissimo: su 4 partite nessuna vittoria, solo due pareggi e due sconfitte, situazione che ha creato del malcontento in città a quanto pare. E se da un lato ci sono i tifosi, che sostengono la squadra e anche le scelte della dirigenza, dall’altro c’è chi ha qualche dubbio sulle scelte fatte e sulla decisione di continuare ad affidare la guida del Bologna all’ex calciatore. E a quanto pare, qualcuno, sia sui social che nella vita vera, si sarebbe spinto un po’ oltre ai semplici commenti che riguardano la questione dal punto di vista calcistico. Lo spiega Viktorija la figlia del mister rosso blu che ha sfogato la sua rabbia in un post su instagram.

Le parole di Viktorija sui social

“Non scrivo mai queste cose sui social – si legge nel messaggio condiviso da Viktorija -. Non ho mai perso tempo con persone che si nascondono dietro a una tastiera per sfogare tutta la loro frustrazione. Ma credo che quando il limite viene raggiunto e addirittura oltrepassato qualcosa vada detto. Non trovo giusto mischiare il lavoro alla vita privata.“

“Volete insultare mio padre dal punto di vista lavorativo? Siete liberissimi di farlo, ci mancherebbe. Ma quando poi si tratta di famiglia, di salute e di tante altre cose vergognose che ho letto, no. Non lo accetto più. Quello che scrivete è raccapricciante” ha continuato.

L’ex naufraga dell’Isola dei famosi ha poi concluso: “Ricordatevi che stiamo parlando di un uomo, di un padre. Ricordatevi che ci sono di mezzo dei ragazzi che potrebbero leggere quello che scrivere e rimanere colpiti. E io mi vergogno per voi”. Parole molto forti quella della figlia dell’allenatore del Bologna che probabilmente avrà letto qualcosa di brutto su suo padre se è arrivata a intervenire in modo così deciso.