Il dolore di Harry arrivato troppo tardi in Scozia: nonna Lillibet era già morta

Tutto il dolore del principe Harry che purtroppo non ce l'ha fatta a dire addio a sua nonna

E’ stata una coincidenza incredibile. Harry non era negli Stati Uniti, così lontano da impiegarci ore per arrivare dalla sua amata nonna quando i medici hanno dato la notizia dell’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ma purtroppo, quando Harry è arrivato, nonostante si trovasse a pochi chilometri di distanza, non c’era più. La sua Lillibet, per il resto del mondo la Regina Elisabetta II era morta. I media britannici oggi parlando di uno Harry distrutto dal dolore non solo per la perdita della persona a chi forse era maggiormente legato nella famiglia reale ma anche per non aver fatto in tempo a salutarla un’ultima volta. Quando Harry è arrivato in Scozia presso la dimora di Balmoral infatti, la regina era morta da poco.

Il dolore di Harry: non ha potuto dire addio alla sua amata nonna

Sul Daily Mail si legge: “Il dolore è stato scritto sul volto del Duca di Sussex dopo essere atterrato in Scozia ieri, 15 minuti dopo l’annuncio al mondo della morte di Sua Maestà. Aveva la testa china e si copriva parzialmente il viso mentre veniva portato fuori dall’aeroporto di Aberdeen, arrivando a Balmoral dopo il tramonto.” In tutto il mondo da ore si vociferava di una decisione, quella di attendere l’arrivo di tutti i componenti della famiglia reale prima di dare l’annuncio della morte della regina, in molti sostengono che fosse morta già da ore, prima dell’ufficialità. Ma a quanto pare si è deciso di non attendere l’arrivo di Harry che sarebbe arrivato dopo l’annuncio di Buckingham Palace.

Era da solo Harry nel viaggio verso l’ultimo saluto a sua nonna. Meghan Markle infatti è rimasta a Windsor dove probabilmente questa mattina suo marito la raggiungerà. Anche Re Carlo, tornerà a Londra nelle prossime ore per dare il via a tutto il cerimoniale che porterà poi al giorno del funerale della regina e al suo insediamento come nuovo re.