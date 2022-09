Carlo ha impedito a Meghan Markle di essere al capezzale della Regina morente: lo spiffero

Meghan era pronta a raggiungere Balmoral ma il principe Carlo non ha voluto: ecco cosa racconta oggi la stampa inglese

E’ difficile comprendere che cosa sia realmente accaduto nelle concitate ore che hanno poi portato all’annuncio della morte della Regina Elisabetta ma il fatto che non si sia neppure atteso l’arrivo di Harry, la dice lunga sui rapporti che si sono innescati nella famiglia reale. In un primo momento tutta la stampa inglese, poche ore dopo l’annuncio dell’aggravarsi delle condizioni di salute della regina Elisabetta aveva parlato dell’arrivo in Scozia di Harry e Meghan Markle. Poi però la smentita: solo Harry sta raggiungendo la residenza di Balmoral, dove è arrivato oltre le 20. Ma perchè impiegarci tanto considerando che in realtà era solo a pochi chilometri dal luogo in cui sua nonna stava per morire? Non era in America, era a una manciata di chilometri dalla Scozia, sarebbero bastate un paio di ore e invece, le ore sono state molte, molte di più. Il motivo oggi lo spiffera la stampa inglese. Ad esempio, secondo il Daily Mail, i piani di Harry e Meghan sarebbero cambiati, non per loro volontà. Meghan ed Harry si stavano realmente recando insieme al capezzale della regina Elisabetta ma sarebbe stato Carlo a chiedere che l’attrice, non fosse presente. Il motivo ci sembra abbastanza chiaro, visto che solo 48 ore prima, la Markle aveva confidato alla stampa tedesca di tutti i problemi esistenti tra Carlo e suo marito e del loro rapporto malsano.

Meghan Markle non voluta a Balmoral da Carlo: lo spiffero

Sarebbe quindi stato Carlo, oggi Re Carlo, a chiedere a suo figlio di presentarsi da solo e non accompagnato da Meghan Markle che quindi, si sarebbe fermata nella residenza di Londra. Questo potrebbe quindi anche essere il motivo del ritardo e della partenza, il giorno successivo, in solitaria per Harry, che ha lasciato per primo Balmoral da solo.

“In mezzo alla tragedia familiare personale di giovedì, quando la regina stava per morire all’età di 96 anni, si stava svolgendo un piccolo dramma domestico che coinvolgeva il duca e la duchessa di Sussex” si legge oggi sul Daily Mail.

E il Sun aggiunge anche altri dettagli sulla vicenda. Questa mattina su The Sun si legge infatti che il principe Harry era a Frogmore Cottage quando ha ricevuto una chiamata da suo padre che gli chiedeva di non portare Meghan.

“Charles ha detto a Harry che non era giusto o appropriato che Meghan fosse a Balmoral in un momento così profondamente triste”, ha detto una fonte al giornale. La presenza di Meghan non sarebbe stata appropriata anche perchè neppure Kate Middleton era presente. Tutti i componenti della famiglia tra l’altro sarebbero rimasti stupiti nell’apprendere dalla stampa che Harry stava raggiungendo la Scozia insieme a Meghan.