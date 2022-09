Morto il papà di Giulia e Silvia Provvedi, doloroso lutto per Le Donatella

E' morto il padre di Giulia e Silvia Provvedi e Le Donatella gli fanno una promessa

E’ un dolore fortissimo quello che in questo momento unisce Le Donatella: è morto il padre di Giulia e Silvia Provvedi. E’ sui social che Giulia e Silvia scrivono il loro addio al papà, si stringono come sempre, sono una la forza dell’altra ma ripetono che lui è stato il loro esempio e sarà così per sempre. Fanno una promessa al papà a cui dedicano un cuore rosso su uno sfondo nero e basterebbe già questa immagine per dire tutto ma Le Donatella sanno che il loro amore per l’uomo più importante della loro vita sarà eterno. In questo momento si sentono fragili, l’addio al papà non sarà semplice da affrontare e mentre Giulia e Silvia Provvedi ricevono i commenti e gli abbracci di follower e colleghi scrivono le ultime parole dedicate al papà.

La promessa delle Donatella al papà scomparso

E’ di questi minuti il triste annuncio su Instagram, non ci sono foto da scegliere, non pubblicano nessuna immagine del passato, non ne hanno avuto il tempo e di certo nemmeno il desiderio perché adesso fa troppo male ma scrivono: “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà Ti ameremo per sempre”. Non c’è altro da aggiungere, sanno che il padre avrebbe voluto da entrambe queste parole.

Un abbraccio grande è ciò che scrive per loro Laura Pausini ed è Cristian Macchi a scrivere parole di conforto: “Le parole non bastano, vi sono vicino ragazze. Le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia”. Così come Teresa Langella comprende bene che il papà è il primo amore di una figlia.

Silvia e Giulia Provvedi hanno la fortuna di essere due sorelle che non si sono mai perse e di recente in un posto hanno scritto: ‘”Che cos’è per te tua sorella?” La mia risposta è senza ombra di dubbio “lei è la mia ancora”.Con lei è tutto più bello, ho immagini di lei meravigliose , risate.. complicità , momenti indimenticabili , sempre fianco a fianco .Lei ha vissuto con me ogni momento, anche quello meno bello e la sua presenza così silenziosa ma allo stesso tempo piena di sentimento , amore , dolcezza mi ha sempre fatta sentire al sicuro”‘. E’ insieme che affronteranno anche questo dolore.