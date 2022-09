Come sta Carolyn Smith? “Ho tolto il Port”

Carolyn Smith in ospedale ha tolto il Port ma avvisa di non guardare tutte le foto

Come sta Carolyn Smith lo rivela sui social, come sempre, mostrando un altro step verso la guarigione. Mancano pochissime settimane all’inizio di Ballando con le Stelle e con il suo sorriso Carolyn Smith fa sempre dimenticare la sua lotta contro il tumore. Positiva, piena di energia ma non sono mancati i momenti difficili. Oggi c’è una buona notizia, ha tolto il port, il dispositivo che all’inizio della sua battaglia contro il cancro, ormai 4 anni e mezzo fa, ha impianto sotto la sua pelle, era necessario per la chemioterapia. Carolyn Smith mostra anche le foto del port sporco di sangue. A qualcuno potrebbero fare impressione e lei avvisa di non guardare.

Carolyn Smith: “Ecco finalmente ho tolto il port”

“Mi ha accompagnato per più di 4 anni e mezzo” commenta sui social subito dopo la rimozione con ancora il camice sporco di sangue. “Ultime 2 foto, se non volete guardare è l’amica che mi ha aiutato il mio percorso oncologico. Mi sono affezionata ma devo ammettere che non mi dispiace che faccio questa separazione in comune” l’ironia non le manca, l’ha sempre accompagnata in questi anni e continua ad averla.

Ha anche altro da raccontare: “Già è tutta l’estate che sto facendo pulizia nella mia vita…. Bruciando carte vecchie e eliminando le persone tossiche. Quanto mi sento meglio. Ma questo è un’altra storia che vi racconto fra poco” a chi si riferisce la protagonista di Ballando con le Stelle? Ce lo racconterà presto.

“Devo stare attenta a non fare sforzi con la dx. Giorno 3 ottobre tolgo i punti così sono pronta per Ballando con le Stelle – manca davvero poco – Fra 2 meso affrontiamo il risultato del PET e TAC. Così vediamo se devo fare qualche trattamento o no. Odio non sapere se sono ancora in cura o no. Ma anche questo affrontiamo a novembre” non sa ancora se è finita. “Devo concertarmi per Ballando. Fra poco riprendendo l’attività social che per scelta ho fatto un po’ di vacanza per pensare alla mia vita e famigliari”.