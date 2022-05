Carolyn Smith racconta la storia del suo Mike: “Mi dicevano che ero matta”

Solo chi condivide la propria vita con un cane può comprendere l’amore che lega Carolyn Smith al suo Mikee e la giudice di Ballando con le Stelle racconta spesso di Mikee e degli altri suoi cani. E’ lui, è il labrador il suo amore più grande tra tutti, il cane a cui è più affezionata. Oggi compie 11 anni e Carolyn Smith racconta la sua storia, mostra il suo Mikee appena nato, come fanno le mamme quando i figli compiono gli anni, quando c’è un compleanno importante da festeggiare. 11 anni sono tanti per un cane, per un labrador, Carolyn lo sa bene ma sorride pensando a quando le dicevano che era matta perché per il suo cagnolino ha fatto quello che pochi avrebbero fatto.

Carolyn Smith gli auguri al suo cane

“11 anni fa ti ho fatto nascere. 6 cuccioli ma solo tu sei sopravvissuto. Ho fatto di tutto perché tu potessi stare bene bene perché mamma Cleo non ti accettava. Le prime 3 notti ho dormito fuori con te e Cleo nella vostra casetta per farvi stare insieme. Tutti mi dicevano che ero matta ma io avevo ragione e il quarto giorno Cleo dopo il trauma del parto ti ha accolto finalmente con papà Alex. Credo che tu sei il cane più famose del ballo. Tu accogli tutti i ballerini in cambio di una carezza. Sei la mia ombra. Sei mia felicità. Sei il mio grande amore. HAPPY BIRTHDAY MIKEE!!!” parole dolcissime con cui la Smith chiude il racconto.

Mikee è anche il cane che a dicembre dello scorso anno qualcuno ha sparato ferendolo alla zampa. “Solo un uomo di me**a può sparare a un cane pacifico e buono come Mikee per nessuno motivo. Sto facendo le indagini per confermare chi è stato. È rimasto una pallottola di piombo dentro, non potevano operare perché rischiava a perdere la gamba! Non dico altro perché posso andare troppo oltre” fu la sua accusa piena di rabbia e dolore. Mikee si è ripreso e ha tanto amore da dare alla sua Carolyn.