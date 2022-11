Romina Power si fa forza e sale sul palco con le stampelle, sorretta da Al Bano

Romina Power sta male, usa le stampelle per muoversi ma con l'aiuto di Al Bano sale sul palco

Romina Power non sta attraversando un periodo semplice, deve usare le stampelle per camminare, non riesce a muoversi come vorrebbe. Nei giorni scorsi ha raccontato senza nascondersi che il suo corpo la blocca, che non è più agile, che un problema di salute la tiene ferma, che ha dovuto rinunciare a un incontro con i suoi fan a Lecce; era troppo difficile per lei. Ieri però ha preso tutte le sue forze ed è riuscita a salire sul palco, sorretta dalle stampelle e da Al Bano. L’ex coppia d’oro era in Bulgaria, Romina Power nonostante il dolore non poteva rinunciare anche a questo evento. Un concerto che il pubblico attendeva da troppo tempo.

Romina Power: “E’ stata dura per me ma ce l’ho fatta”

Anche questa volta Romina Power non si nasconde, dice la verità, è felice e sorridente perché ha regalato il concerto tanto desiderato al suo pubblico in Bulgaria ma ammette che è stata davvero dura per lei. E’ fiera di se stessa, ce l’ha fatta ma è anche preoccupata. Bellissima come sempre si lascia fotografare in piedi prima di salire sul palco ma ha bisogno delle stampelle per reggersi in piedi, per camminare. Adorabile Romina che ha fatto applicare alle sue stampelle le lucine colorate, le stesse stampelle che per qualche attimo alza verso l’alto per salutare i fan arrivati per ascoltare lei e Al Bano.

“Bellissimo show al Palazzo della cultura a Sofia, Bulgaria. Un pubblico adorabile! E’ stata dura per me ma ce l’ho fatta” commenta Romina Power aggiungendo perché a questo concerto non poteva mancare. “Aspettavano questo concerto da quasi 3 anni!! Come potevo mancare?”. Uno dopo l’altro per lei arrivano i commenti e il grazie di chi era al concerto.

Mentre Loredana Lecciso e Romina Power sembrano essere in guerra Al Bano e Romina Power continuano a cantare insieme per il pubblico e a sorreggersi.