Romina Power non riesce più a camminare, problemi di salute che le impediscono di muoversi

Romina Power sta male, non riesce più a camminare. Il suo messaggio spaventa tutti

Che succede a Romina Power? Non riesce più a camminare, lo confida lei sui social nel suo saluto a chi l’attendeva a Lecce per un incontro organizzato da tempo. Romina Power non può muoversi, le stampelle dietro di lei confermano che ha bisogno di un sostengo continuo. Il messaggio realizzato con un video allarma i fan di Romina Power. Accanto a lei c’è il maestro spirituale ma non si nasconde, continua a sorridere mentre spiega che non sta bene, che non è agile come vorrebbe, che la verità è che non riesce proprio a camminare. L’ex moglie di Al Bano doveva essere presente ad un evento organizzato a Lecce ma per lei in questo periodo è impossibile muoversi. E’ dispiaciuta ma è in difficoltà, anche se fiduciosa di tornare in forma.

Come sta Romina Power?

E’ lei ad informare tutti che non è un buon periodo e spiega il perché: “Mi dispiace deludere qualcuno che si aspettava di incontrarmi a Lecce al Museo di Castromediano, ma i miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi… Passerà ma mi dispiace”. Un messaggio di saluti di Romina Power per fare sapere a tutti che il suo corpo le sta dando del filo da torcere e non riesce ad essere agile come vorrebbe, a dire il vero non riesce a camminare.

“Vi voglio bene a tutti e spero di potere organizzare un altro incontro quando potrò camminare… Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono spiritualmente. Siamo tutti uniti, anche senza la presenza fisica”. Chiude gli occhi e sente di essere con tutti gli altri ma la realtà è dolorosa.

Forse è il problema al ginocchio che continua a manifestarsi. Un intervento nel 2019 e poi un altro lo scorso aprile ma evidentemente Romina Power non ha ancora risolto. Ha difficoltà a camminare ma cerca di non perdere serenità e sorriso.