Alessandra Tripoli difende Montesano: “nessun saluto romano”

Alessandra Tripoli difende Enrico Montesano: nessun saluto romano, era solo la coreografia

E’ arrivata nella tarda serata di ieri, una nota Ansa che ha buttato benzina sul fuoco nel caso di Enrico Montesano, dopo la sua squalifica a Ballando con le stelle. L’Ansa ha fatto sapere che è in corso una istruttoria Rai per comprendere che cosa sia successo durante le prove di Ballando con le stelle 2022 e non solo in riferimento alla maglia della Decima Mas indossata da Enrico Montesano. L’Ansa infatti, ha raccolto delle indiscrezioni trapelate da fonti Rai, che parlano anche di un saluto romano fatto da Enrico Montesano nel corso delle prove di Ballando con le stelle. L’attore al momento non ha commentato questa ennesima indiscrezione che lo riguarda ma ci ha pensato Alessandra Tripoli a farlo.

Nessun saluto romano: parla Alessandra Tripoli

La ballerina e partner di Montesano Alessandra Tripoli avrebbe a sua volta riferito all’Ansa che in realtà – quello che è stato scambiato per un saluto romano – era parte della coreografia in preparazione. Per capire che cosa potrebbe esser successo davvero in sala prove, bisogna ricordare anche che genere di esibizione hanno fatto Alessandra Tripoli e Montesano nel corso della puntata di Ballando con le stelle andata in onda lo scorso sabato. Effettivamente, come potrete vedere dalla foto che apre questo nostro articolo, l’esibizione in questione, che riprendeva il famosissimo musical The Greatest Showman, richiama le posizioni assunte da Montesano durante il balletto. E si nota subito che alcuni gesti e alcune movenze, che teoricamente fanno parte della coreografia, potrebbero essere scambiate per altro. Le parole di Alessandra Tripoli in merito, non risultano quindi poi così fuori contesto, anzi. Potrebbero certamente dare una spiegazione al video in questione. La Tripoli ha anche risposto sulla maglia: “Sudiamo tanto e ci cambiamo molto, se anche mi fossi concentrata, non avrei riconosciuto quel simbolo”.

Sta di fatto che per far trapelare una notizia di quel genere, le fonti Rai citate dall’Ansa, potrebbero contare anche su altro. Questa è davvero una intricata e complicata storia.