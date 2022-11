Addio a nonna Rosetta: è morta la nonna di Casa Surace

Addio nonna Rosetta: si spegne a 89 anni l'amatissima nonna di Casa Surace

Con un post sui social, i ragazzi e le ragazze di Casa Surace, annunciano una dolorosa notizia. È morta nonna Rosetta di Casa Surace, aveva 89 anni. Diventata una vera e propria star dei social, nonna Rosetta negli ultimi anni, aveva raggiunto l’apice della popolarità tanto da diventare anche testimonial di un prodotto molto usato per le pulizie in casa, con tanto di pubblicità in televisione. E chi lo avrebbe mai detto, di certo non se lo aspettava nonna Rosetta, quando i suoi nipoti e gli amici hanno iniziato a farle dei video, caratterizzati dalla sua genuinità e della sua simpatia. Oggi tutti le diamo addio, perchè era davvero diventata una di casa, con il suo sorriso e con il suo accento! Dai social, arriva anche l’ultimo saluto di Casa Surace: : «Addio nonna. Ti chiamiamo nonna, perché per tutti noi sei stata veramente una nonna, oltre che la nostra migliore amica. E oggi ci fa sorridere tra le lacrime chi ci fa le condoglianze, come fossimo tutti tuoi nipoti». La signora Rosetta era la vera nonna di uno dei componenti del gruppo Casa Surace, Beppe Polito.

Tantissimi messaggi sui social, per l’addio a nonna Rosetta, come quello di Iacopo Melio: “Sai che cosa rende il mio sugo così saporito? L’amore per i nipoti.” Nonna Rosetta racchiudeva la misteriosa magia di tutte le nonne d’Italia, non solo del sud. Un grande dispiacere. Grazie per tutti i sorrisi che insieme, come una vera famiglia, ci avete strappato! “. Roy Paci ha scritto: “Noooo! Nonna bella, quanta felicità e amore hai regalato!“.

Addio a nonna Rosetta

Era nata a San Giorgio a Cremano, ma da tempo viveva a Sala Consilina, in provincia di Salerno, dove la factory di produzione video (e non solo) Casa Surace ha la sede. «Siamo sicuri che ora sei da qualche parte a preparare un ragù che pippitierà per tutte le ore che vorrai, e ti salutiamo con le ultime parole che hai detto per la nostra grande famiglia: “Stattaccort”. Ci stiamo accorti, tranquilla Addio nonna Rosetta».

In pochi minuti migliaia di persone hanno commentato, esprimendo tristezza e condoglianze per la scomparsa di nonna Rosetta, che in breve tempo era diventata una dei personaggi più amati del gruppo diventato famoso per i video sui social. “Era un pó la nonna di tutti noi ragazzi del sud…” scrive un altro ragazzo sotto il post della pagina Fb di Casa Surace.