Ambra Angiolini in ospedale da una mamma malata, un gesto speciale

Un gesto speciale: Ambra Angiolini in ospedale da una giovane mamma malata

Veronica, una giovane mamma tiktoker, è in ospedale, ricoverata per un tumore, a sorpresa arriva da lei Ambra Angiolini. L’attrice e conduttrice ha voluto portare a Veronica un momento di allegria, la spensieratezza che arriva subito con le prime note di T’appartengo. Anche in ospedale è impossibile non scatenarsi e ridere come due ragazzine grazie al tormentone che da decenni conquista tutti. Ambra e la giovane mamma ricoverata al San Raffaele di Milano provano insieme, duettano, si lasciano andare ed è un momento che resta nel cuore non solo a loro due ma a tutti, un esempio che tanti altri dovrebbero seguire. E’ su TikTok che arriva il video, diventa virale, emoziona tutti. Un gesto bellissimo che l’attrice e cantante romana ha fatto per portare un pizzico di gioia anche alla famiglia di Veronica.

Ambra Angiolini canta T’appartengo con la giovane mamma

Sulla scia dell’apprezzatissima esibizione di Ambra Angiolini nella finale di X Factor T’appartengo è arrivata in quella stanza d’ospedale dove tutto è difficile da superare. Ambra e Veronica cantano insieme e scoppiano in grandi risate. “Questa canzone non serve a niente, ma a questo serve, ok? Fa guarire cose assurde” ha detto la Angiolini.

Una giornata più allegra per la giovane tiktoker che sta attraversando un periodo terribile a causa di un brutto male che non ha colpito solo lei ma che anche il figlioletto ha dovuto affrontare. “Supereremo anche questa e dopo andremo di pari passo con la fortuna e la salute” sono state le parole del marito di Veronica; a lei auguriamo tutto il bene possibile. E che il gesto di Ambra possa arrivare a tutti e generare solidarietà. Ma anche la figlia di Ambra Angiolini era a casa di Veronica e giocava con il figlio, il piccolo Nathan. Si conoscono o meno il gesto resta sempre speciale.