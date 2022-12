Il Natale di Giorgia Meloni, la madre confida i regali e il pranzo del 25 dicembre

La madre di Giorgia Meloni racconta come sarà il loro Natale, i regali e il pranzo tutti insieme

Il Natale della Premier Giorgia Meloni non potrebbe che essere in famiglia. E’ la madre che lo conferma anticipando come sarà e svelando anche com’è sua figlia in casa. I regali già decisi, dove pranzeranno tutti insieme e come si organizzeranno, la signora Anna Paratore svela un po’ della vita privata di Giorgia Meloni e della sua famiglia ma tutto è in base alla tradizione. E’ alla rivista Chi che la mamma di Giorgia Meloni racconta come festeggeranno il Natale 2022, dove si riuniranno tutti insieme il 25 dicembre. In realtà la signora Paratore non ha molte certezze ma non ha dubbi che saranno tutti insieme, che il Natale sarà come sempre in famiglia. Non sa ancora dove lo trascorreranno ma di certo lei sarà con le figlie e con le nipotine.

Il primo Natale da Presidente del Consiglio di Giorgia Meloni

Un pranzo di Natale a Palazzo Chigi? Alla domanda del settimanale Chi la madre della Meloni risponde che se accadesse il giorno dopo sarebbero tutti sui giornali ma pratica aggiunge che ci sarebbe il problema del chi pulisce. “Non so ancora dove lo passeremo perché le mie figlie stanno in mezzo agli scatoloni, ma l’importante per noi è trascorrerlo insieme, con le nipotine. Non ci vediamo tanto spesso e desso con gli impegni di Giorgia ancora meno”.

I regali però sono già tutti in lista. Giorgia le ha regalato un cucciolo di chihuahua perché da poco ha perso il suo adorato cagnolino e sua figlia ha pensato di lenire un po’ il dolore con l’arrivo di un altro cucciolo in casa. Lei a Giorgia forse regalerà un poncho di cachemire ma deve ancora capire se le piace. Per i generi una bottiglia di whisky e per le nipotine i soldi, il classico regalo dei nonni.

Vede sua figlia in tv nel suo ruolo così importante, con i grandi degli altri Stati, è così orgogliosa di Giorgia che poi a casa sparecchia e lava i piatti con la sorella. A Natale sarà la Meloni a portare il dolce, alla sorella il compito di cucinare. Un Natale come gli altri, in famiglia.