Ambra e Francesco Renga commentano il video della figlia

Le reazioni di Ambra Angiolini e Francesco Renga al video di Jolanda: "Sono la figlia brutta di Ambra e Francesco"

Il video di Jolanda Renga non poteva che diventare virale. La figlia di Ambra Angiolini e Francesco Renga ha risposto agli haters che la definiscono brutta confessando che anche lei si è sempre vista brutta. Un video in cui ha tirato fuori tutta la sua bellezza, quella vera, quella che viene dall’anima e dal cuore e che rende unici. Quanto orgoglio e quanta sofferenza avranno provato da genitori Ambra e Renga. Una figlia 18enne che con un video su TikTok riesce a dire cose così importanti con una semplicità che appartiene purtroppo a pochi perché mentre troppe persone badano a ciò che appare. Jolanda Renga desidera fare ogni giorno qualcosa per cambiare il mondo e lo fa davvero. Francesco Renga risponde con un commento al video della sua Jolanda; Ambra Angiolini le ha appena dedicato un post sul suo profilo Instagram.

Le reazioni di Ambra e Francesca Renga al video della figlia

“Ogni giorno che ti guardo vivere, ogni cosa che dici, ogni gesto che fai… Tutto della tua vita mi restituisce il senso stesso dell’Esistenza” sono le parole del papà che non potrebbe essere più orgoglioso della sua ragazza, appena 18enne e già così grande. Il video in cui Jolanda Renga risponde dicendo che è la figlia brutta di Francesco Renga e Ambra Angiolini dovrebbe essere oggi la lezione da mostrare in tutte le scuole e non solo.

Le immaginiamo le lacrime di Ambra nel seguire il video di sua figlia. Ha sempre detto che è stata la sua bambina a guarire la sua fame d’amore e continua a farlo. “Tu il mondo lo hai già migliorato, semplicemente decidendo di esserci. È da quando sei nata che cerco di essere “ brutta” come te. Follemente tua, amore” è il commento della mamma di Jolanda Renga. Tutti vorremmo essere “brutti” come lei, purtroppo per molti la strada è ancora troppo lunga ma di certo la sua lezione in quel meraviglioso video sarà arrivata a chi ha la sua stessa bellezza.