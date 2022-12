Colpa di una scheggia di legno, Red Canzian stava andando in setticemia e ha dovuto subire un'operazione importante

Sembra assurdo ma Red Canzian ha rischiato di morire per una scheggia di legno, lo confida al Corriere della Sera. Il cantante dei Pooh dopo il primo intervento al cuore nel 2015 e il tumore al polmone nel 2018 ha dovuto affrontare altro, un’operazione che gli ha salvato la vita. L’ultima per lui è stata vera sfiga, tutto a causa di un pezzettino di legno che gli è entrato una mano. Red Canzian ricorda che stava costruendo una cornice per il suo musical, stavano per iniziare le prove ma è accaduto quello che nessuno potrebbe mai immaginare. Red aveva preso una infezione da stafilococco aureo, in breve tempo ha iniziato a stare malissimo, ma questo l’aveva già raccontato, adesso spiega l’origine di quella che poteva diventare una vera tragedia. Red Canzian non riusciva a stare in piedi, non riusciva a chiamare i soccorsi, aveva la febbre e visioni psichedeliche.

Red Canzian: “Stavo andando in setticemia”

“Mi hanno aperto di nuovo il torace, stavo andando in setticemia. Sono finito in rianimazione e, rispetto alle altre operazioni da cui mi ero svegliato lucido, stavo malissimo, vedevo fiori rossi scendere da pareti bianche. Vedevo il parlottare preoccupato dei medici” credeva sarebbe rimasto per sempre in quello stato.

Un altro anno e mezzo di cure e potrà dire di avere risolto i suoi problemi di salute ma di certo tutto questo ha cambiato la sua visione della vita, ancora una volta. “Sono solo ancora più concentrato ad apprezzare il bello piuttosto che dissipare il tempo” continua con la sua musica, con lo spettacolo Casanova, con altri progetti ma nessuna reunion con i Pooh perché per lui che cose belle devono avere un inizio e ina fine. C’è però la promessa per un evento che riunirà Red Canzian, Dodi Battaglia e Roby Facchinetti, un evento per il decennale della morte del paroliere Valerio Negrini.