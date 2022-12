Valentina Vignali, da dieci anni lotta contro il tumore

Valentina Vignali risponde a tutti quelli che le chiedono come sta. Da dieci anni la sua lotta contro il tumore

Da dieci anni Valentina Vignali lotta contro il tumore, ha appena fatto dei nuovi controlli a Pisa e racconta la sua battaglia. La cestista, volto noto anche per la sua partecipazione al GF vip, condivide con i suoi follower un momento importante della sua vita, la sua routine contro la malattia, contro il cancro, i controlli a cui deve sottoporsi da tanti anni. Valentina Vignali scherza, dice che ormai è abituata ma non è vero. Spesso che chiedono come sta e adesso risponde a tutti, racconta del tumore alla tiroide, dei controlli, delle sue condizioni di salute, della malattia che da 10 anni non la abbandona. La costante che non l’abbandona è la domanda sulla paura che tutti le fanno. Valentina Vignali non a paura perché non può controllare il tumore.

Valentina Vignali: “Posso combattere ma non avere paura”

“Non ho paura di qualcosa che non posso controllare. Il cancro fa come gli pare, decide lui, posso avere paura di qualcosa che si affida completamente al caso? Quello che ho sempre cercato di fare è avere il massimo rispetto del mio corpo e della mia vita, con l’alimentazione, lo sport e tutto ciò che di buono posso fare per il resto sarà il caso a decidere come devono andare le cose” racconta la Vignali che a 21 anni ha ricevuto la terribile diagnosi: carcinoma alla tiroide.

Operazione d’urgenza, radioterapia e poi i continui controlli. Si è recata ancora una volta a Pisa, in ospedale, per controllare tutto. E’ sollevata, tutto è andata bene, anche questa volta ha vinto Valentina ma sa già che poi ne arriverà un altro, un altro controllo. Per questo non può permettersi di avere paura e di vivere in modo lento. Lei va alla velocità della luce e fa tutto quello che desidera, sempre: “Ed è bellissimo”.