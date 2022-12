Francesca Della Valle non si presenta al funerale di Lando Buzzanca. Il figlio dell’attore: “Non chiamatela compagna”

Oggi i funerali di Lando Buzzanca. La sua compagna non ha partecipato: "il funerale dell'ipocrisia"

Oggi a Roma, è stato celebrato il funerale di Lando Buzzanca. L’addio all’attore, morto a 87 anni, tra parenti, amici, gente comune che gli ha voluto bene e lo ha accompagnato in questi anni di lunga carriera. Ma c’era una grande assente. Al funerale di Lando Buzzanca, la compagna Francesca della Valle, non si è presentata. Pochi minuti fa, la conduttrice, ha scritto sui social e ha lanciato un nuovo attacco alla famiglia di Lando Buzzanca, come fa ormai da due anni a questa parte. Proprio ieri, il figlio di Lando, intervenendo nella trasmissione La vita in diretta, aveva chiesto a tutti di non chiamare più la Della Valle la compagna di Buzzanca, a suo dire, non lo era. Un racconto totalmente diverso da quello che Francesca e Lando avevano fatto in tv, nelle trasmissioni in cui erano stati invitati. Un racconto del tutto diverso da quello che la donna, negli ultimi due anni ha fatto intervistata in diverse trasmissioni. Ha sempre detto che Lando avrebbe voluto sposarla, che la amava e che le continuava a chiedere di essere portato via dalla RSA in cui era stato ricoverato. Il figlio di Buzzanca in questi giorni in tv e suoi giornali ha risposto alle accuse dicendo sempre la medesima cosa: Lando è stato curato nel migliore dei modi; la famiglia ha fatto il possibile per fargli avere le migliori cure.

Le parole della compagna di Buzzanca sui social

Dopo il funerale di Lando, Francesca scrive sui social: “Ho preferito non partecipare al “funerale dell’ipocrisia” Il mio amato Lando non avrebbe gradito Chi avrebbe potuto salvare Lando, non è intervenuto. Bisogna amare da vivi, non fingere dopo la morte. Ora si che si apre il sipario della #verità Mi scuso con le Tv e con la Stampa che mi ha cercato ma ho preferito rimandare ogni mia dichiarazione perché il dolore è immenso, mi spezza la voce. La ricerca della #giustizia sarà la mia forza Per sempre, amor mio #landobuzzanca.”