Gianluca Vialli, la speranza di Bartoletti: “Spero che la fortuna che lo aspetta sia pari alla sua dolcezza”

Le parole di Bartoletti per Gianluca Vialli, tutti sperano in silenzio che si riprenda

Tutti continuano ad inviare messaggi a Gianluca Vialli per dargli forza, sperando che vinca ancora contro il tumore al pancreas che lo costringe a lottare dal 2017. Anche a Oggi è un altro ci sono dei messaggi per lui ed è Marino Bartoletti a commuoversi augurando ciò che speriamo tutti. Conosce bene l’ex calciatore, un grande uomo, un grande capitano, umile e dolce. “Spero che la fortuna che lo aspetta nei prossimi giorni sia pari alla sua dolcezza”. Abbiamo tutti paura che accada a Vialli di dirci addio troppo presto come Sinisa Mihajlovic. Marino Bartoletti sa bene qual è il suo stato di salute attuale ma la speranza deve restare forte. Gianluca Vialli è ricoverato a Londra, è la sua partita più difficile. A Londra è volata da lui la sua anziana mamma Maria Teresa, e con lei Nino, il fratello di Gianluca; sono già tornati a Cremona dal resto della famiglia. Questo fa sperare che le condizioni di salute di Vialli non siano tali da far pensare al peggio.

Tutti sperano in silenzio per Gianluca Vialli

Gianluca continua a lottare e per fargli sentire tutto l’amore possibile andranno da lui anche gli altri fratelli, trasferte brevi per la famiglia ma così necessarie. Come il bisogno di Vialli di avere accanto adesso gli amici di sempre. E’ lui che ha telefonato a Massimo Mauro, ex giocatore della Juve e del Napoli, attualmente giornalista e commentatore tecnico; è il testimone di nozze di Vialli, è il padrino di battesimo di una delle sue figlie. “Vieni che ho voglia di vederti” sono state le parole di Gianluca.

In studio a Oggi è un altro giorno c’è Francesco Oppini, conosce Vialli da quando era ragazzino: “Ha ragione Marino, chi conosce davvero Gianluca Vialli sa che è un signore, una persona molto umile. E’ stato un grandissimo giocatore e un grandissimo vice in panchina ma soprattutto è un grande uomo”.