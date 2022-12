Oroscopo Paolo Fox toro 2023: il grafico e le previsioni per il nuovo anno

Come sarà il 2023 secondo Paolo Fox per il toro? Ecco le previsioni di Paolo Fox e il grafico per il segno del toro dalla puntata di oggi de I Fatti vostri

Consueto appuntamento negli ultimi giorni dell’anno con L’oroscopo di Paolo Fox su Rai 2. Anche per il 2022, il saluto arriva da I Fatti vostri. Nella puntata in onda il 30 dicembre, Paolo Fox ha rivelato qualche dettaglio su come sarà il nuovo anno per tutti i segni dello zodiaco. E non potevano mancare quindi le previsioni dettagliate per il 2023. Come sarà il nuovo anno per gli amici del toro? Nella puntata de I Fatti vostri di oggi, Paolo Fox ha rivelato le previsioni per il 2023 per il segno del toro mostrando anche il grafico. Dal grafico si può quindi capire quali saranno i mesi migliori per l’amore, la salute e la fortuna. E per il lavoro ovviamente.

Quali sono le previsioni di Paolo Fox per i nati sotto il segno del toro? Per il Toro, invece, “marzo sarà un mese di netto recupero e poi entrerà nel segno Venere. Maggio mese che favorisce gli incontri. Per chi vuole sposarsi inizia una fase molto importante“. Il fatto che ci sia Venere in transito è sinonimo di fertilità. Ma vediamo che cosa ha raccontato nella puntata de I Fatti vostri di oggi.

Oroscopo Paolo Fox 2023: le previsioni per il segno del toro

Il mese di maggio, senza dubbio, è uno dei mesi migliori per gli amici e le amiche del toro. Giove rappresenta la fortuna e transiterà nel segno nel mese di maggio, da segnare quindi in rosso questo periodo! Questo vuol dire che in quel periodo siete più forti e farete delle grandi scelte, sia nel lavoro che a livello personale. State cercando di sbloccare alcune situazioni come ad esempio delle storie d’amore. Venere invece entra nel segno a marzo per cui i mesi successivi possono essere speciali per l’amore.

Oroscopo Paolo Fox 2023: il grafico del nuovo anno

Alti e bassi per tutto l’anno, per quello che riguarda i nati sotto il segno del toro. Iniziamo dall’amore: il grafico di Paolo Fox rivela che il mese migliore per l’amore sarà appunto maggio. Bene anche settembre e ottobre. L’anno invece non si chiuderà nel migliore dei modi. Il lavoro invece vedrà per gli amici del toro un inizio di anno grandioso. Ma poi da giugno in poi ci saranno parecchi cali. E l’anno si chiuderà al ribasso. Il grafico della fortuna, per i nati sotto il segno del toro, secondo le previsioni di Paolo Fox, non è molto pulito nel nuovo anno. Infatti ci sono molti alti e bassi. Una vera e propria altalena. Tra i momenti migliori per la fortuna, aprile e maggio. Novembre e dicembre invece, saranno un disastro.