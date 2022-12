Per Benedetta Rossi un dolore che non riesce ad esprimere

Un dolore immenso per Benedetta Rossi, l'addio all'amatissima nonna morta lasciandola nel silenzio

E’ un dolore immenso quello che sta vivendo Benedetta Rossi in queste ore, è morta la sua amatissima nonna Blandina. E’ un’enorme fortuna riuscire ad avere i nonni accanto quando si è già adulti e per Benedetta Rossi è stato così fino a ieri, fino a quando nonna Blandina ha chiuso gli occhi per sempre lasciando lei nel silenzio perché non riesce a dire molto, non riesce ad esprimere quel dolore così grande. Vorrebbe scrivere tante cose ma è un giorno triste, così doloroso che l’unica cosa che riesce a fare è chiudersi in se stessa e abbracciare la sua famiglia, soprattutto zia Giulietta che ha perso l’amica di una vita, una sorella.

Lutto per Benedetta Rossi, è morta la nonna

La nota food blogger ha il cuore a pezzi, la sua nonna la conoscevano tutti, è apparsa così tante volte nelle sue storie, nei racconti, nei video, pronta agli assaggi e a dare i suoi preziosi consigli a Benedetta, a tutti.

“Oggi mia Nonna Blandina ci ha lasciati, si è spenta serenamente nel suo letto” ha scritto ieri Benedetta Rossi. “Vorrei scrivere tante cose…ma adesso non riesco e in questo triste giorno l’unica cosa che riesco a fare è stare in silenzio nel dolore – aggiungendo – con la mia famiglia e con mia Zia Giulietta che ha perso la sua amica “sorella” e compagna di una vita”.

A Benedetta va l’abbraccio di tutti i follower, di tutti coloro che avevano conosciuto sui social nonna Blandina. Aveva 99 anni e di compleanni sui social ne ha festeggiati tanti, tutto grazie a sua nipote che per lei aveva sempre una torta speciale e una sorpresa. E’ volata via serena circondata dall’affetto di tutta la famiglia ma per tutta la famiglia e per Benedetta Rossi il 2022 si conclude nel modo più triste.