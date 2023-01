Ciro Ferrara a Gianluca Vialli: “Come si fa a lasciarti andare via?”

"Eri come un fratello" scrive Ciro Ferrara ma non sa dire addio a Gianluca Vialli, è un dolore troppo grande

Con Gianluca Vialli va via un pezzo della storia di tutti, stava combattendo ma a 58 anni ha perso la sua battaglia più grande. Accanto ha avuto gli amici di sempre e tra questi c’era e c’è Ciro Ferrara. Un altro dolore per lui e per tutti, perché se tutti oggi sono tristi per la morte di Vialli è il mondo del calcio che soffre ancora una volta. E’ struggente il ricordo che Ciro Ferrara ha scelto per dire addio a Luca Vialli. La foto non ha bisogno di commenti, la loro amicizia non era solo sul campo di calcio o negli spogliatoi ma è lì che è iniziata. Tutti scrivono un messaggio per Vialli, Ciro Ferrara gli fa una domanda alla quale nessuno potrà rispondere, è una domanda che contiene tutta la sofferenza e la mancanza che già sente.

Il messaggio di Ciro Ferrara per Vialli

“Come si fa a lasciati andare via? Eri come un fratello” sarà per sempre il suo capitano. E’ Davide Lippi a commentare subito: “Unico nostro fratello”.

Non c’è tifoso e calciatore che oggi non pianga per lui. Marcello Lippi: “Grande Luca, grande amico, rimarrai scolpito nel nostro cuore, non ti dimenticherò mai. GRAZIE MIO CAPITANO”.

Il Capitato di tutti, l’eroe di tutti, per Gigi Buffon è stato un gigante. Arianna Mihajlovic immagina quante partite faranno adesso lassù Luca e Sinisa. “Un dolore atroce” per Pagliuca.

E’ Marchisio che scrive che Gianluca Vialli non perde mai, non ha perso nemmeno questa volta: “Quando la partita si mette male prende il pallone e lo riporta velocemente a centrocampo. Quando tutto sembra perduto fa un gol impossibile e ribalta la partita. Con il suo carisma tira fuori il meglio di tutti quanti. Gianluca non perde mai, anche questa volta ci ha insegnato che tutti possiamo e dobbiamo essere dei combattenti, anche se in realtà non lo saremo mai come te. Sento un vuoto profondissimo, un pensiero alla sua famiglia e alle sue bimbe, vostro papà è un vero eroe”.

Pippo Inzaghi è distrutto dalla notizia. David Beckham lo ricorda come un vero gentiluomo col cuore grande. Franco Baresi: “Quanto fa male questa notizia, sei stato un gigante in campo e fuori. Mancherai a tutti. Ciao Luca RIP”.

Florenzi fa una promessa: “Non ho chiesto quasi nulla a Babbo Natale quest’anno, solamente che tu potessi rispondermi a quel messaggio ma così non è stato e non lo sarà mai. Lasci un vuoto incolmabile dentro il nostro gruppo. Il tuo esempio di come hai affrontato tutto e della forza che incredibilmente tu davi a noi ogni giorno. Sei rimasto nel cuore di tutti noi e ti assicuro, amico, che è più importante questo di ogni vittoria… Ho fatto una promessa e farò di tutto per mantenerla… Quando farò la mia 50ª presenza in nazionale ti penserò”.