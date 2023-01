Harry e la morte di Lady Diana: insieme a William avrebbe voluto riaprire il caso. Troppe lacune, troppi buchi

In una delle sue ultime interviste Harry ha parlato anche della morte di Lady Diana spiegando che lui e William avrebbero voluto riaprire il caso

In questi giorni il principe Harry è davvero impegnatissimo nella promozione del suo libro Spare e da ogni intervista che rilascia, parla di qualcosa che poi tutti i media, inevitabilmente traggono delle storie da raccontare. E’ successo anche con l’intervista per 60 minuti, con Anderson Cooper, durante la quale Harry ha parlato della morte della principessa Diana. Harry ha spiegato che per lui e per William accettare che Lady D fosse morta, non è stato facile. Rivela che in un primo momento entrambi hanno pensato che Diana avesse orchestrato tutto, avesse finto di essere morta per prendersi del tempo, per scappare da tutto e da tutti e che sarebbe poi tornata da loro. Aspettavano il giorno in cui la loro amata mamma si sarebbe di nuovo presentata. Poi hanno pensato che non avrebbe mai fatto una cosa del genere visto che li amava e mai avrebbe permesso che soffrissero così tanto. Harry racconta di aver voluto vedere le immagini dell’incidente nel quale perse la vita sua madre: “Ho chiesto di vedere tutti i file della scena dell’incidente. Volevo la prova che era nell’auto, prove che fosse ferita e prove che gli stessi paparazzi che l’hanno inseguita nel tunnel erano quelli che stavano scattando delle fotografie… fotografie di lei che giaceva quasi senza vita sul sedile posteriore dell’auto.” Harry si dice grato a chi all’epoca decise di non mostrargli le foto più cruente di quel drammatico e tragico incidente.

Nel corso dell’intervista Harry ha rivelato: “Sono anche stato sul posto. Volevo vedere. Volevo vedere se guidando alla velocità alla quale stava guidando Henri Paul era possibile perdere il controllo di un’auto e andare a sbattere contro un pilastro, uccidendo quasi tutti in quella macchina. Dovevo affrontare quel viaggio. Dovevo guidare, fare stesso percorso dove… Lo stesso tunnel, la stessa velocità.” Parole molto toccanti.

Harry e la morte di Lady Diana: la rivelazione

Nel corso di questa intervista Harry ha anche parlato di quello che lui e William avevano deciso di fare, convinti che non tutto, sulla morte della loro mamma, era stato raccontato: “William e io abbiamo preso in considerazione la possibilità di riaprire l’inchiesta sulla ‘Principessa Diana’.”

Harry prova a spiegare anche il perchè di questa scelta e racconta: “ Perché c’erano così tante lacune e così tanti buchi. Semplicemente tante cose non tornavano e non avevano senso. Se vorrei ancora farlo? Non so nemmeno se sia possibile. Quello che è certo è che non penso di avere le risposte di cui ho bisogno su quello che è successo davvero a mia madre. E non credo che le abbia neanche mio fratello. Non credo che il mondo lo le abbia”.