Harry e Meghan fuori dall’incoronazione di Re Carlo? Le indiscrezioni clamorose

Dopo Spare non c'è posto per Harry nella famiglia reale: le clamorose indiscrezioni dal Regno Unito

Mancano ormai solo poche ore alla tanto attesa intervista durante la quale Harry racconterà tutta la sua verità sulla famiglia reale, tra passato e presente . La sua di verità, che spesso non è corrisponde a quella della royal family. Una intervista e poi l’uscita del libro Spare, l’autobiografia del secondo genito di Carlo durante la quale racconta tutto ma proprio tutto quello che pensa di suo padre, del fratello, della morte di Lady Diana, di come è stata trattata Meghan Markle dalla regina e da tutti i suoi familiari. Insomma una vera e propria bomba che sta iniziando a lasciare i segni. Secondo le ultime indiscrezioni arrivate dalla stampa inglese, Re Carlo avrebbe preso una decisione molto importante. Se è vero che, almeno per il momento, la famiglia reale ha scelto la via del silenzio, senza ribattere alle accuse di Harry, è altrettanto vero che qualcosa si muove. Nel mese di maggio, il 6, ci sarà l’incoronazione di Re Carlo III uno dei momenti più importanti per il Regno e per la monarchia. In questa occasione, Harry potrebbe non essere invitato e la sua presenza potrebbe non essere gradita. E’ questo il primo vero e forte segnale che, a detta della stampa ( non ci sono notizie ufficiali in merito), Carlo avrebbe deciso di prendere.

Vi ricordiamo che l’intervista di Harry andrà in onda anche in Italia, potremo vederla il 10 gennaio in tv.

La prima mossa di Carlo contro Harry, il Re ha deciso?

Se da una parte alcune fonti reali dicono che re Carlo stia aspettando anche solo una telefonata per riappacificarsi con il figlio Harry, dall’altra i fatti sono contrastanti. Del resto dopo tutto quello che sta uscendo ( e immaginiamo che il libro sia già nelle mani di Re Carlo e che conosca bene altri dettagli di quello che suo figlio ha raccontato sulla famiglia reale) era anche facile pensare a un epilogo di questo genere.

Secondo il Sunday Times, Carlo III avrebbe infatti cancellato duca di Sussex dalla cerimonia di incoronazione, che avverrà il 6 maggio all’Abbazia di Westminster, togliendogli qualunque ruolo o compito. Quindi, se parteciperà (al momento non c’è conferma della presenza di Harry e Meghan), il principe Harry non avrà alcun obbligo.

Gli esperti di etichette e di protocollo hanno spiegato che cosa potrebbe succedere: Carlo ha eliminato dalla cerimonia l’atto dei duchi reali che si inginocchiano per «rendere omaggio» prima di toccare la corona e baciare la guancia destra del monarca. Solo William farà quindi questo gesto, il che significa che se anche Harry e Meghan saranno presenti, non finiranno al centro della scena.